El Gobierno destaca que el desempleo juvenil ha registrado "su mejor agosto" de la cifra histórica

Archivo - El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha resaltado que el mes de agosto de este año ha sido "el mejor" de la cifra histórica para los menores de 25 años, puesto que el desempleo juvenil se ha situado por debajo de las 170.000 personas.

"España ya ha abandonado esa condición de farolillo rojo que tenía siempre a la cabeza del desempleo juvenil en Europa", expresó en una entrevista otorgada a Radio Nacional.

Con todo, ha afirmado que no existe "ninguna complacencia" sobre estos datos y que "hay que seguir trabajando" para que el país abandone esa posición de liderazgo en el desempleo juvenil en la región y también para erradicar esta tipología de paro.

Respecto las más de 21.000 personas que se han sumado a la población desempleada en agosto, Pérez Rey ha recordado que "es un 34% menos de lo que suele subir el paro en agosto" y que la reforma laboral "no puede evitar la estacionalidad del mercado de trabajo", si bien "más del 37% de los contratos que hemos hecho han sido contratos fijos e indefinidos".

REDUCCIÓN DE JORNADA

Sobre el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, el 'número dos' de Trabajo ha exigido a los distintos partidos políticos que "estén a la altura" de lo que pide la ciudadanía el próximo miércoles, cuando se debata en el Congreso de los Diputados.

"Nadie entendería que un debate crucial que lleva 40 años sin producirse se frustre porque la derecha de este país decida no estar con los trabajadores españoles y con las empresas", apuntó.

Pérez Rey ha insistido en que esta medida se incluye en el programa de Gobierno de coalición firmado entre Sumar y el PSOE y que el compromiso es que entre en vigor antes de que concluya el 2025.