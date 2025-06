El Gobierno dice que el empleo vive una "primavera" y aleja la idea de ralentización

Celebra la estabilidad en la contratación en un mes caracterizado antes por el empleo "para el chiringuito de la playa"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, han asegurado que los datos de paro y afiliación de mayo confirman que el mercado laboral está inmerso en una "primavera" en términos de empleo, con todas las variables en signo "netamente positivo", y han celebrado la estabilidad en la contratación en un mes caracterizado por el empleo "para el chiringuito de la playa".

Asimismo, han asegurado que "no hay razones" para creer que se está produciendo una ralentización en el ritmo de crecimiento, ya que los datos de afiliación de abril y mayo demuestran que la creación de empleo es "incluso mejor" que la del año anterior y la de la media comprendida entre los años 2017 y 2019.

"Desde 2008 a 2021 (año de aprobación de la reforma laboral), el mercado laboral español no había conocido cifra por debajo de los 3 millones de parado, ahora llevamos cuatro años consecutivos por debajo de esa cifra, y ya estamos incluso por debajo de los 2,5 millones, el mínimo que hemos conocido desde los últimos 17 años", ha recalcado Pérez Rey durante la rueda de prensa de paro registrado y afiliación de mayo.

En la misma, ha destacado que, pese al contexto internacional "nítidamente difícil", el mercado laboral español está generando "crecimiento y fuerte capacidad de resistencia" ante las incertidumbres.

El 'número dos' de Trabajo ha puesto el foco en que hay 171.000 de jóvenes de menores de 25 años en desempleo, la cifra más baja de la serie histórica, con más de 130.000 jóvenes contratados de forma indefinida, casi el mismo porcentaje que los trabajadores adultos.

"En 2013, sólo 11.000 jóvenes fueron contratados de manera indefinida, el 5% frente al más del 40% de mayo de 2025. (...) Era más fácil que te tocara la lotería, que un joven tuviera un contrato indefinido en España", ha expuesto.

Asimismo, ha saludado que el paro registrado se siga reduciendo en la Comunidad Valenciana tras la DANA del pasado octubre, lo que confirma el acierto de las políticas del Gobierno. "Incorporamos al mecanismo de protección de los ERTE, diseñado por la reforma laboral, a más de 33.000 trabajadoras. Hoy, siete meses después de la DANA, en ERTE quedan 2.750 personas, lo que supone una vuelta al empleo de más de un 92%", ha detallado.

"MAYO ERA UN MES DE TEMPORALIDAD"

Además, Pérez Rey ha destacado que más de medio millón de contratos se han celebrado de manera indefinida en mayo, lo que supone el 41,6% de los contratos firmados, un porcentaje que solo suponía el 7,5% en mayo de 2013 tras la reforma laboral del Partido Popular.

"Mayo era un mes de temporalidad, un mes de precariedad, un mes de contratación para la campaña, para el chiringuito de la playa, para el bar, para el trabajo en verano y si te he visto no me acuerdo. Bueno, pues ese mes hoy es un mes de estabilidad", ha añadido.

"En este mes, el número de afiliados con un contrato temporal, en un mes con un componente estacional tan fuerte, crece en 32.000, mientras que el número de afiliados con un contrato indefinido crece en 127.000", ha expuesto, por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones.

Suárez ha afirmado que se consolida la tendencia de progresiva reducción de la temporalidad y de la precariedad en el mercado laboral, lo que se está traduciendo "en unas ganancias progresivas de productividad", con "todo el impacto positivo que esto tiene en el tipo de crecimiento y la fortaleza del crecimiento económico español".

En ese sentido, ha destacado que desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegara al Gobierno hace siete años, el mercado laboral ha pasado de los 19 millones de afiliados a los 21,6 millones.