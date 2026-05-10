El Gobierno presume de que nueve de cada diez personas atendidas por el SEPE salen satisfechas

Archivo - Varias personas en una Oficina de Empleo, a 6 de septiembre de 2023, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). E - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asegura que el 92,59% de personas que respondieron una encuesta de valoración sobre los servicios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en febrero de 2026 se declararon "satisfechas o muy satisfechas" con la calidad del servicio recibido.

En respuesta a una batería de preguntas parlamentarias escritas formuladas por el PP en el Congreso, el Ejecutivo subraya en concreto que en el último análisis mensual correspondiente al segundo mes del año se analizaron las encuestas de valoración del servicio de las 85.692 personas que las respondieron. "Un 92,59% de ellas se declararon satisfechas o muy satisfechas con la calidad del servicio recibido y dieron una puntuación de 4 o 5 en una escala de 1 a 5", apunta la respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press.

EL 94% RESUELVE SU TRÁMITE A LA PRIMERA

Asimismo, el Gobierno señala que de acuerdo con el informe "Evaluación de la satisfacción de las personas usuarias de las oficinas del SEPE 2025", el 93,98% resuelve su trámite en la primera visita, resultado de una atención individualizada por parte del personal. La calificación global de satisfacción fue de 4,56 sobre 5 en 2025, situándose en un nivel "destacado y muy positivo".

Otros datos que deja el Gobierno en el documento es que en el último año ninguna dirección provincial del SEPE presentó "una demora significativa", y recuerda que más de 45.000 personas fueron atendidas sin tener cita previa.

Asimismo, el Ejecutivo desglosa el número de citas solicitadas en el SEPE entre el 19 de marzo de 2025 y el mismo día de este año. Valencia fue la que registró más solicitudes con un total de 669.072, seguida de Madrid con 630.113 y Sevilla con 463.698.

PROYECTO PILOTO DE ATENCIÓN SIN CITA PREVIA

De forma complementaria, en marzo de 2026 se ha puesto en marcha un proyecto piloto de atención presencial sin cita previa en 24 oficinas con mayor capacidad operativa, situadas en las provincias de Madrid, Barcelona, Cádiz y Toledo.

Este proyecto incorpora un puesto específico destinado a la resolución de trámites rápidos sin necesidad de cita, y tiene como finalidad ofrecer una respuesta inmediata a gestiones sencillas, reducir tiempos de espera y aliviar la presión sobre el sistema ordinario de citas.