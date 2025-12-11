Hacienda se compromete a que la subida del SMI no tenga un coste excesivo para las empresas

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a que la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se baraja entre 37 o 56 euros más al mes, no tenga un coste fiscal excesivo para el tejido productivo del país.

El comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI ha planteado al Gobierno dos escenarios de subida de la renta mínima para 2026, uno de 1.221 euros y otro de 1.240 euros en términos mensuales, que equivaldrían a una subida de 37 o 56 euros con respecto al salario actual, respectivamente.

Los expertos proponen que si el SMI elegido es el de la horquilla baja (1.221 euros) esté exento de tributación. En caso de que el escenario seleccionado sea el de los 1.240 euros, los asesores proponen que el salario tribute en el IRPF.

En términos porcentuales, estas subidas serán del 3,1% en el escenario sin tributación y del 4,7% en el salario con tributación. Estas revalorizaciones son las que los expertos recomiendan efectuar para que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, tal como establece la Carta Social Europea.

Con todo esto, fuentes del Ministerio de Hacienda se han comprometido a facilitar que los trabajadores cobren el salario mínimo que finalmente se estipule sin que tenga un coste excesivo para el tejido productivo.