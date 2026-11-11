La huelga general por la vivienda moviliza a miles de personas en España pese a las lluvias

Varias personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N- Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La huelga general para reclamar el derecho a una vivienda digna y unos mejores salarios ha movilizado a cientos de miles de personas por toda España a pesar de las fuertes lluvias que ha dejado la borrasca 'Charles' en varios puntos del país.

Se trata de la primera huelga general que convocan CCOO y UGT desde 2012 (a instancias del Sindicato de Inquilinas) y la primera de la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Su celebración, anunciada en la misma jornada que falleció Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada poco antes en Madrid, tiene lugar a dos días del inicio de la campaña electoral y un día antes de que el Congreso vote de nuevo los dos decretos leyes de vivienda que forzaron el adelanto de los comicios.

MADRID Y BARCELONA SUMAN CERCA DE 200.000 ASISTENTES

Según datos de la Delegación de Gobierno en Madrid, el número de asistentes se ha elevado hasta las 120.000 personas, mientras que, en Barcelona, la Guardia Urbana ha situado el número de manifestantes en 55.000.

De su lado, según ha confirmado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia Del Río, durante una nueva rueda de prensa, hasta cinco millones de personas han secundado la huelga en España, mientras que la manifestación en Madrid ha congregado a 750.000 personas, junto con 400.000 en Barcelona y 200.000 en Valencia.

En el País Vasco, los sindicatos cifran en más de 200.000 las personas movilizadas, 70.000 de ellas en Bilbao y 55.000 en Donostia. Mientas, Vigo ha reunido a 70.000 personas; Málaga y Murcia, a más de 50.000 cada una; Mallorca, a entre 40.000 y 45.000, y Santander, a más de 30.000.

También ha habido manifestaciones multitudinarias en ciudades medianas y pequeñas: 15.000 personas en Sevilla pese al temporal, 10.000 en Almería, entre 8.000 y 10.000 en Guadalajara, 5.000 en Ibiza, 4.000 en Zamora y 2.000 en Huesca.

En total, las organizaciones convocantes cifran en más de tres millones las personas movilizadas en más de 130 localidades de España.

Durante la marcha en los diferentes puntos del país, los manifestantes han recordado a Maricarmen, han lanzado diversas consignas contra el rentismo y han pedido soluciones a la clase política para blindar el derecho a la vivienda.

Los participantes también han cantado lemas que vienen siendo habituales en las huelgas por el derecho a la vivienda, como "qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa", "aquí están los antifascistas" o "que viva la lucha de la clase obrera".

Además, se han hecho diferentes llamadas a poder acceder a una vivienda digna, que el pago del alquiler no suponga la práctica totalidad del salario e, incluso, a hacer una huelga de alquileres: "A los rentistas les queremos preguntar cuánto tiempo podéis aguantar cuando todas os dejemos de pagar".

También se han visto diferentes pancartas con formas de casas para protestar por el alto precio de la vivienda y otras que reivindicaban pensiones y las escuelas públicas.

LA BORRASCA 'CHARLES' OBLIGA A SUSPENDER ALGUNAS CONVOCATORIAS

Los paraguas han sido protagonistas en la jornada por culpa de la borrasca 'Charles', que ha dejado fuertes lluvias en prácticamente todo el país e, incluso, ha obligado a desconvocar las movilizaciones en Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. En el caso de Cádiz, la manifestación se ha aplazado al próximo domingo 15 de noviembre a las 12.00 horas.

No obstante, las lluvias no han conseguido suspender las movilizaciones en ciudades como Barcelona, Bilbao, Murcia, Palma de Mallorca, Santiago, Logroño, Valencia, Granada, Oviedo, Valladolid, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Toledo, Almería, Huesca o Jaén, donde se han movilizado miles de personas.

ÉXITO PARA LOS SINDICATOS, FRACASO PARA LA PATRONAL

Tanto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, como el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas, han reivindicando el éxito de la huelga, de la que, sin embargo, no han desglosado cifras concretas de seguimiento.

Una versión diferente ha ofrecido la patronal CEOE, que ha dicho que el seguimiento ha sido inferior al 5% de media a nivel territorial y sectorial.

"Con la información disponible a media tarde, podemos hablar de una huelga de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial. En definitiva, un fracaso", han sentenciado las patronales.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha dicho que el 92% de este colectivo ha desarrollado su actividad "absolutamente con normalidad" durante la jornada de este 11 de noviembre.

MÁS DE 50 DETENIDOS POR TODA ESPAÑA

Aunque, en general, las movilizaciones se han producido de forma pacífica por todos los territorios, también ha dejado un balance de al menos 52 detenidos y 919 incidencias en toda España, según los datos recopilados por el Ministerio de Interior entre las 22.00 horas del martes, 10 de noviembre, cuando empezaron algunos piquetes, hasta las 17.00 horas.

La huelga ha dejado momentos de tensión y quejas por "violencia policial", como la denunciada por los sindicatos tras el uso de gas pimienta contra los piquetes que acudieron de madrugada a Mercamadrid o en el Metro de Granada. Tras terminar la manifestación de Barcelona, se han dado nuevos percances con el lanzamiento de pirotecnia.

Los 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial se han desplegado en zonas como la Gran Vía de Madrid, donde algunos comercios han cerrado en previsión de posibles altercados. La protesta se ha saldado con dos detenidos por atentado contra un agente de la autoridad, según han confirmado fuentes policiales.

Por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado 38 detenciones: 15 en Madrid, 11 en Andalucía y seis en la Comunidad Valenciana. También ha habido dos detenidos en Zamora y uno en Navarra, Valladolid, La Rioja y A Coruña, respectivamente.

Varios partidos de izquierdas han criticado las actuaciones policiales, señalando que ha habido huelguistas que han sido "agredidos, multados y detenidos de manera injustificada". En una línea similar se han pronunciado CCOO y UGT.