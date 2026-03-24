La inmigración impulsa el crecimiento en España sin perjudicar empleo ni salarios, según Instituto Santalucía

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La inmigración se ha consolidado como un factor estructural en la economía española y ha contribuido de forma relevante al crecimiento de los últimos años, "sin efectos negativos significativos sobre el empleo ni los salarios de los trabajadores nativos", según el informe 'Análisis de algunos efectos económicos de la inmigración en España' publicado por el Instituto Santalucía.

El informe concluye que la llegada de población extranjera "ha impulsado el crecimiento principalmente a través del aumento de la oferta de trabajo" y sugiere que, en promedio, "no se producen impactos adversos sobre el mercado laboral de los españoles", aunque sí identifica posibles efectos de competencia en colectivos concretos, como jóvenes con menor cualificación.

En este contexto, el estudio señala que estos ajustes pueden traducirse en movilidad laboral o geográfica entre los trabajadores nativos más expuestos, por lo que recomienda acompañar la política migratoria con medidas como formación, orientación laboral o apoyo a la movilidad.

CASI LA MITAD DEL CRECIMIENTO SE DEBE A LA INMIGRACIÓN

Desde una perspectiva macroeconómica, destacan que la inmigración ha tenido "un papel relevante en el avance del PIB reciente". En concreto, recoge estimaciones que atribuyen cerca del 47% del crecimiento acumulado entre 2022 y 2025 (4,2 puntos) a la incorporación de trabajadores extranjeros.

En el ámbito fiscal, el impacto medio se califica como "modesto", con un saldo reducido que depende de variables como la edad, el nivel de ingresos o la situación laboral. Sin embargo, subraya que la integración temprana en el empleo formal "resulta clave" para mejorar la contribución a las cuentas públicas.

Asimismo, el informe apunta que procesos como la regularización de inmigrantes pueden elevar la formalidad laboral y la recaudación sin efectos negativos sobre el empleo nativo, a la vez que reducen la economía sumergida.

MENOR USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En cuanto al uso de servicios públicos, desde el Instituto Santalucía indican que la población inmigrante presenta "un uso similar o ligeramente inferior" de la atención primaria y menor utilización de servicios especializados, lo que se atribuye a posibles barreras de acceso.

Por otro lado, el informe descarta una relación directa entre la inmigración y la delincuencia a nivel agregado, al no observarse un incremento proporcional de la criminalidad durante periodos de fuerte llegada de población extranjera.

Además, desde el Instituto Santalucía identifican como principales retos la agilización de la homologación de títulos, el refuerzo de mecanismos de transición laboral para los trabajadores nativos más afectados y una mayor coordinación de las políticas migratorias en el ámbito europeo.