La jornada de 35 horas en la Administración se aplicará desde marzo y no afectará a la contratación, según UGT

Archivo - La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha asegurado este miércoles que la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor en marzo, tras pasar un último trámite en la mesa general para la que todavía no hay fecha de reunión, y que no está previsto que se tenga que incrementar la contratación al aplicar la nueva jornada.

Así lo han explicado desde la sección de Servicios Públicos del sindicato este miércoles en un desayuno informativo de su secretaria general, Isabel Araque.

El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ya había comunicado a las organizaciones sindicales que firmaron el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI (CCOO y UGT) que había iniciado el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado, en cumplimiento de lo pactado.

La jornada de 35 horas semanales es también un compromiso del Ministerio de Función Pública que forma parte del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía suscrito por CSIF y UGT, al que más tarde su unió CCOO.

En el encuentro informativo, el secretario de la AGE de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, han recalcado que el problema con la jornada de 35 horas surje en las instituciones penitenciarias y personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla, que tienen una instrucción específica y para las que se requiere dar "un paso más", con jornadas que requieren pactos anuales.

No obstante, desde UGT-SP apuntan a que la jornada de 35 horas semanales llegará para este grupo un mes después de que se aplique para la Administración General del Estado, es decir, previsiblemente en abril.

"¿Para quién va a ser fundamental las 35 horas? Para la Comunidad de Madrid, porque la presidenta dijo que hasta que no la asumiera el Estado, la comunidad no lo asumiría", ha expuesto Araque sobre el asunto.

Sin embargo, Araque ha recalcado que prácticamente el 90% de la administración local ya tiene recogida la jornada laboral de 35 horas desde hace muchísimo tiempo.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))