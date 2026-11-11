La manifestación de Madrid por la vivienda y los salarios concluye con cargas policiales

Varias personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La manifestación de Madrid por la huelga general que reclama blindar el derecho a la vivienda y mejores salarios ha concluido con cargas policiales y dos detenidos por atentado contra la autoridad y desorden público.

La movilización, convocada bajo el lema 'Salarios. Vivienda. Precios', comenzó entre fuertes lluvias a las 18.00 horas de la tarde en Atocha y ha estado encabezada por las principales organizaciones sindicales, entre ellas el Sindicato de Inquilinas.

Según la delegación del Gobierno en Madrid, la manifestación ha congregado un total de 120.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas ha elevado esa cifra hasta las 750.000.

RECUERDOS DE MARICARMEN Y PROCLAMAS CONTRA EL RENTISMO

Durante la marcha, los manifestantes han recordado a Maricarmen, se han lanzado diversas consignas contra el rentismo y se ha pedido soluciones a la clase política para blindar el derecho a la vivienda, en concreto contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Los participantes también han cantado lemas que vienen siendo habituales en las huelgas por el derecho a la vivienda, como "qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa", "aquí están los antifascistas" o "que viva la lucha de la clase obrera".

Además, se han hecho diferentes llamadas a hacer una huelga de alquileres: "A los rentistas les queremos preguntar cuánto tiempo podéis aguantar cuando todas os dejemos de pagar". También se han visto diferentes pancartas con formas de casas para protestar por el alto precio de la vivienda y otras que reivindicaban "barrios feministas contra fondos y rentistas" o reivindicaciones de las pensiones y las escuelas públicas.

CARGAS AL LLEGAR A GRAN VÍA

Pese a que a la manifestación se iba produciendo sin percances, poco antes de las 21 horas, decenas de personas han empezado a enfrentarse a la policía, que ha tratado de disolver cualquier conato de disturbio y la contención del lanzamiento de objetos con una primera carga en la intersección entre Plaza España y Gran Vía, el mismo lugar donde esta mañana, antes de la manifestación, también se registraron cargas policiales.

La Policía ha lanzado gas pimienta entre los manifestantes, según fuentes presenciales a las que ha accedido Europa Press, los que han condenado la respuesta policial por "desproporcionada". Por algunas de las calles del centro de Madrid se han podido ver heridos con brechas.

Los altercados han registrado además quema de contenedores. Los disturbios se han empezado a expandir por las calles aledañas a Plaza España como Callao, Preciados, Pez y San Bernardo. Asistentes a la manifestación han explicado que al finalizar con un gran aplauso la ciudadanía se ha abierto y ha sido entonces cuando han empezado las primeras cargas y las persecuciones por distintas calles del entro de Gran Vía y Plaza España.

LOS SINDICATOS DENUNCIAN LA ACTUACIÓN POLICIAL

Tras conocerse estos altercados, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha denunciado una "escalada de violencia" policial a lo largo de la jornada de huelga general y ha avisado que exigirá responsabilidades por lo sucedido.

No obstante, el Sindicato de Inquilinas ha insistido en que aguardará a contar con todas las cifras antes de concretar su evaluación y las responsabilidades que reclamará. "Vamos a esperar a tener todas las cifras para dar una evaluación clara y exigir responsabilidades a todos los cargos públicos que sean necesarios", ha concluido.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado que la Policía ha actuado con "un celo y un exceso absolutamente impresentables" tanto en sus actuaciones contra los piquetes de madrugada como en las cargas contra manifestantes en Madrid.