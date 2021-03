La media de personas en ERTE en lo que va de marzo supera las 806.800 personas, un 11% menos que en febrero

Escrivá dice que solo quedan 4.000 millones de euros de déficit de la Seguridad Social tras asumir el Estado gastos impropios

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La media del número de trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en lo que va de marzo es de 806.865, un 11,3% menos que en febrero, cuando de media hubo 909.662 personas acogidas a este mecanismo.

Así se recoge en la presentación que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha realizado ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El ministro ha incidido en que el número de trabajadores protegidos se mantiene estable desde septiembre y ha remarcado el hecho de que el diseño de los ERTE se haya ido adaptando a las distintas fases de la pandemia.

Además, ha puesto de relieve que, en total, las medidas de protección de la Seguridad Social han llegado a más de 8 millones de personas en algún momento de la pandemia y a casi 600.000 empresas.

También ha afirmado que las prestaciones sociales han amortiguado la caída de las rentas en 2020, "casi el doble de lo que lo hicieron en la anterior crisis". De hecho, ha apuntado que las prestaciones sociales han aumentado en un año lo mismo que en un periodo de cinco años en la crisis financiera.

Asimismo, ha recordado que se estima que el gasto total de la protección de empleo se acercará a los 40.000 millones de euros en el mes de mayo.

LA REFORMA DE PENSIONES IRÁ A LAS CÁMARAS AUNQUE NO HAYA ACUERDO

Por otro lado, sobre la reforma de pensiones, el ministro ha apostillado que ya se han tomado decisiones "muy importantes" que cumplen con recomendaciones "muy importantes" del Pacto de Toledo.

"Hay consenso de todos los partidos políticos para generar certidumbre a los pensionistas", ha dicho Escrivá, que no ha querido dar detalles de cómo avanza la reforma de las pensiones, ya que "se está discutiendo con los agentes sociales".

En esta línea, ha incidido en que hasta que no se cierre el acuerdo no va a dar detalles. También ha afirmado que si no se llega a un acuerdo, irá igualmente a las Cámaras, "porque tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo".

De hecho, ha recordado que ya se recogió en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la separación de fuentes de la Seguridad Social, "una de las recomendaciones más importantes y que ha generado tanto incertidumbre innecesariamente en los pensionistas".

"El Estado ha reconocido 14.000 millones de gastos impropios. El déficit, lo que queda, que no llega a 4.000 millones de euros, se hará en el resto de la legislatura", ha dicho Escrivá, que ha incidido en que se ha hecho "un esfuerzo enorme" para cumplir con esta recomendación del Pacto de Toledo.

Por otro lado, ha dicho que el Gobierno se ha comprometido, en el plazo de un año, a crear un fondo de pensiones público "para los colectivos a los que esta posibilidad no les llega". El ministro ha hecho hincapié en que "todo lo que se va a aprobar va en sentido de lo que dice el Pacto de Toledo y en el camino de hacer el sistema más sostenible y suficiente". "No va a haber ningún recorte", ha apuntado.

EL NUEVO ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN SE PRESENTARÁ EN BREVE

"Estamos trabajando ahora en los nuevos elementos de reforma. El primero es asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, como nos piden todos los grupos del Pacto de Toledo, reformando la Ley del índice de revalorización de las pensiones de 2013, que llevaremos a las Cámaras de forma muy inminente", ha insistido.

De cara al año que viene, Escrivá espera ahondar en otros elementos que están en las recomendaciones del Pacto de Toledo, como "todo lo que tiene que ver con las nuevas carreras de cotización y el periodo de cómputo, la necesidad de introducir un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya al factor de sostenibilidad o la adecuación de las bases máximas de cotización con ajustes tanto en las bases de cotización como en las pensiones".

NUEVA WEB DE LA SEGURIDAD SOCIAL

"Pensamos cubrir el grueso de todas las recomendaciones del Pacto de Toledo y sacar adelante la reforma a la que nos hemos comprometido con las autoridades europeas", ha apostillado el titular de Seguridad Social.

Por último, Escrivá ha anunciado que en los próximos días se va a presentar un nuevo portal de Seguridad Social "absolutamente novedoso", que se llama 'Importas' y a través del cual la Tesorería General de Seguridad Social (TGSS) modificará la comunicación que tiene con el ciudadano. "Va a ser una comunicación distinta, de forma más amistosa y fácil y que supondrá un cambio en la forma de comunicación que tiene la Seguridad Social con empresas, autónomos o ciudadanos", ha añadido.