Mueren 50 trabajadores en accidente laboral en enero, la mayoría en el sector servicios

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 50 trabajadores fallecieron en accidente laboral en enero de este año, la misma cifra que se registró en enero de 2025, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este viernes.

La mayor parte de los accidentes mortales del primer mes del año se produjeron por infartos y derrames cerebrales (23), golpes por la caída de un trabajador (6) y accidentes de tráfico (6), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo subieron un 15,4% en enero tras registrarse 45 fallecidos, seis más que en igual mes de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte cayeron un 54,5%, hasta un total de cinco fallecidos, seis menos que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 26, con un aumento del 44,4% frente a 2025. También elevaron su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde fallecieron 5 trabajadores, tres más que en enero de 2025, y la industria, con tres fallecidos más, hasta un total de seis muertes.

Por contra, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron en la construcción, que registró ocho fallecidos, la mitad que en enero de 2025.

En todo caso, Trabajo recuerda que las variaciones sobre igual mes del año anterior pueden ser poco representativas a nivel estadístico, dado el diferente número de días laborales del breve periodo que se compara.

CAEN LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 5,1% en enero, hasta un total de 41.253, de los que 34.821 se produjeron en el centro de trabajo (-6,5%) y 6.432 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 3,5%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 207 en enero, un 17,9% menos que en igual mes de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave bajaron un 7,5%, hasta los 62.

Los accidentes leves en jornada de trabajo se redujeron un 6,4%, hasta un total de 34.569, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 3,7%, hasta los 6.365.

48 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 2 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 50 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral en enero, 48 eran asalariados, uno menos que en igual mes de 2025 , mientras que dos fallecidos eran trabajadores autónomos, uno más que en enero del año pasado.

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron en el primer mes del año 1.773 accidentes laborales con baja, un 7,8% menos que en igual mes de 2025, con 1.634 siniestros en jornada de trabajo (-8%) y 139 accidentes 'in itínere', un 5,4% menos.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, en enero se notificaron 34.309 accidentes sin baja laboral, un 5,3% menos que el mismo mes del año pasado.