Mutualidad celebra el avance de la pasarela al RETA y pide un traspaso ordenado de fondos

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MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mutualidad, entidad aseguradora sin ánimo de lucro especializada en soluciones de previsión y ahorro para profesionales, ha valorado positivamente la aprobación en el Pleno del Congreso de la proposición de ley por la que los colegiados mutualistas podrán transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos (RETA) y ha reclamado proteger el ahorro de los mutualistas con un traspaso de fondos ordenado.

La organización considera que se trata de un avance "muy relevante" hacia una norma que aportaría una solución necesaria para miles de mutualistas.

La entidad destaca especialmente que el texto mantenga el modelo alternativo de previsión social, contemple la exención de tributación en el traspaso de fondos al sistema público y reconozca a los mutualistas derechos equiparables a los de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), como el acceso al complemento a mínimos en las mismas condiciones que el resto de pensionistas.

El presidente de Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, ha subrayado que el dictamen "supone un paso importante para aportar certidumbre a los mutualistas y amparar el modelo de previsión social alternativo", que durante décadas ha contribuido a la protección social de profesionales mediante soluciones adaptadas a sus necesidades y basadas en la cultura del ahorro a largo plazo.

El texto continuará ahora su tramitación parlamentaria y Mutualidad seguirá participando en el diálogo institucional para contribuir a una regulación "técnicamente equilibrada" para todas las partes implicadas.

En este marco, la entidad reclama que el diseño final de la pasarela al RETA garantice un traspaso de fondos ordenado y vinculado al momento en que se devengue la prestación pública, con el objetivo de proteger el ahorro acumulado por el colectivo de mutualistas.

Sanz Fernández-Lomana ha insistido en que la prioridad de la entidad es que la norma garantice la protección de los mutualistas y ha advertido de la importancia de articular un mecanismo de traspaso que preserve la integridad del ahorro constituido durante años. Mutualidad se ha comprometido a seguir colaborando con los grupos parlamentarios desde una perspectiva técnica, con el fin de contribuir a una solución jurídicamente segura.

La entidad recuerda que ha venido trabajando sobre distintos escenarios relacionados con la eventual implantación de la pasarela al RETA, incorporando este contexto a su planificación estratégica y financiera.

Según explica, ha realizado sus análisis incluso bajo supuestos de máxima adhesión y mantiene una posición de solvencia, liquidez y diversificación, que le permite afrontar el proceso "con normalidad", en línea con la evolución hacia un modelo centrado en el ahorro voluntario y complementario, que ya representa más del 70% de los más de 11.000 millones de euros de ahorro gestionado.