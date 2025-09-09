Ocho de cada diez autónomos no se oponen a rebajar la jornada laboral, según Uatae

Archivo - Dos mujeres abriendo la persiana de su negocio - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez autónomos, en concreto el 79%, no se oponen a rebajar la jornada laboral, según una encuenta realizada por la organización de autónomos Uatae entre 800 trabajadores por cuenta propia.

Concretamente, el 73% de los autónomos asegura que reducir la jornada de trabajo a 37,5 horas semanales no les afectaba en absoluto, mientras que el 6% considera que incluso les beneficia.

Uatae ha hecho pública esta encuesta la víspera del debate de las tres enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts al proyecto de ley de rebaja de jornada desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 horas y después de que Junts confirmara ayer al Ministerio de Trabajo que no retirará su enmienda de devolución.

Para Uatae, los datos de esta encuesta "desmontan la utilización política del conjunto del colectivo" como argumento en contra de la rebaja de la jornada laboral.

"Los autónomos viven de su propio esfuerzo, sin empleados en la mayoría de los casos, lo que de verdad les lastra es la abusividad horaria de las grandes superficies que operan sin límites", ha denunciado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

Actualmente, el 14,1% de los autónomos tienen asalariados y de ellos, el 52,9% sólo cuentan con un asalariado, mientras que el 35,9% tienen entre dos y cuatro asalariados y el 11,2%, con cinco o más asalariados.

"Lo que sí preocupa al colectivo son los alquileres abusivos de locales, la brecha de protección social o la falta de derechos en equiparación con los asalariados, como en el subsidio de mayores de 52 años", subraya Landaburu.

En este sentido, Uatae insiste en que la reducción de la jornada laboral no debe entenderse como un obstáculo para los autónomos, "sino como una mejora para millones de trabajadores y como una palanca para avanzar hacia un modelo laboral más productivo".

"El foco no debería ponerse en los autónomos como excusa para frenar la reducción de jornada, sino en cómo dotarles de un marco que deje de situarles en la precariedad y les permita crecer con derechos", concluye Landaburu.