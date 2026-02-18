La OISS lamenta que exista un "retraso" en la política salarial de América Latina

La secretaria de OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, durante una entrevista para Europa Press, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

La secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, ha lamentado que exista un "retraso" en la política salarial de América Latina, en un contexto marcado por los recientes incrementos del salario mínimo en algunos países de la región, como Colombia, donde se ha fijado por decreto un alza del 23,7%.

"Tenemos un retraso en la política salarial en la región porque en muchos países los salarios son por sectores, por lo urbano o por lo rural. No hay una coincidencia", señaló en una entrevista con Europa Press.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está trabajando en una recomendación para fijar unos salarios mínimos vitales. Sin embargo, explica Riaño, "si hay rentas mínimas en los países, a veces esa igualación genera tensiones".

Por esta razón, aunque sean "deseables", la secretaria general de la OISS explica que es necesario analizar los aumentos de los salarios para que no generen, a su vez, una pérdida de interés para que las pymes puedan cumplir con sus obligaciones, puesto que también incluye un aumento de los costes laborales.

EDUCAR A LOS JÓVENES CONTRA LA INFORMALIDAD

La informalidad laboral continúa siendo el principal escollo para la región, con porcentajes que alcanzan el 50% o el 70% en algunos casos. Ante esta problemática, Riaño afirmó que "es muy importante que los jóvenes conozcan la seguridad social" y que su primer empleo se realice dentro de la formalidad.

"Un joven que entra en la informalidad, después es muy difícil incorporarlo a la formalidad", explicó Riaño, de ahí que la organización esté trabajando para impulsar una cultura preventiva que empiece desde la educación primaria.

La secretaria general de la OISS subrayó que la informalidad afecta a la productividad y al crecimiento económico, y sin estos dos indicadores previos, no es posible formular políticas públicas que generen mejoras sociales.

Riaño especificó que "solo cuatro de cada diez trabajadores puede acceder a los sistemas de seguridad social" en América Latina, y aunque desde la OISS han fortalecido este objetivo de pedir a los distintos gobiernos políticas públicas efectivas para superar la informalidad laboral, "en el área rural el 85% de los trabajadores se encuentran en la informalidad".

ENVEJECIMIENTO Y SISTEMAS DE PENSIONES

A la informalidad laboral se suma el envejecimiento acelerado de la región, un proceso que afecta con especial incidencia en países como Uruguay, Chile o Cuba.

Sobre esta cuestión, Riaño apunta que América Latina todavía no está preparada para afrontar este proceso demográfico: "Son muchísimas las personas mayores que llegan a la edad de 65 años y no cuentan con acceso a la salud, una seguridad económica en la vejez y tampoco un envejecimiento participativo", indicó.

La secretaria general de la OISS expone que la inversión en salud de la región está lejos de la cifra que la Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda: en concreto, América Latina invierte un 3% del PIB, mientras que la OMS aconseja un 6%.

Con todo, existen casos de éxito, como el sistema de seguridad social de Uruguay, que ya cuenta con sistemas de cuidados adaptados para las personas con dependencia, y Costa Rica, que "ha tenido una buena trayectoria histórica en materia de seguridad social".

CUMBRE IBEROAMERICANA

Tras celebrar el 70 aniversario de su creación en 2024, la OISS se prepara para abordar la cooperación en la región en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que tendrá lugar entre el 4 y 5 de noviembre de este año en Madrid.

Durante el evento, la OISS pondrá en valor el Convenio Multilateral Iberoamericano de la Seguridad Social (CMISS) como modelo de cooperación. Este convenio fue aprobado en el año 2007 por 22 países, y desde entonces, ha sido suscrito por 15 países y faltan otros cinco para sumar a toda la región (Cuba, Nicaragua, México, Panamá y Guatemala). De ellos, México se reunirá con la organización para despejar dudas en mesas técnicas de trabajo y Panamá está cerca de suscribirlo.

En paralelo, la OISS aspira a coordinar este convenio con los reglamentos europeos, de manera que existan unas pasarelas para que los trabajadores iberoamericanos que han trabajado en América Latina y en países de la Unión Europea cuenten con una portabilidad de derechos. Solo en España, "hay 2,3 millones de latinoamericanos aportando a la seguridad social", aseguró.

La organización también realizará una reunión paralela durante la cumbre con los máximos responsables de seguridad social de los países para compartir los avances en transformación tecnológica de la gobernanza de la seguridad social, las políticas de cuidados y cómo formalizar el trabajo en torno a este sector, y la transversalidad de los sistemas de seguridad social entre países.