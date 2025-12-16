Las pensiones mínimas y no contributivas se revalorizarán entre un 7% y casi un 11,5% en 2026, según Ivie

Archivo - Personas mayores caminando - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pensiones mínimas --en función de las cargas familiares-- y las no contributivas se elevarán entre un 7% y casi un 11,5% el próximo año, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El estudio parte del dato de la revalorización ordinaria de las pensiones contributivas para 2026, que será del 2,7% tanto para las de la Seguridad Social como para las de Clases Pasivas. Esta subida se basa en la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor).

A partir de ahí, el Ivie ha calculado los incrementos específicos de las pensiones máximas, que subirán un 2,815%, con lo que la cuantía mensual pasa a 3.359,60 euros, de las pensiones mínimas con cargas familiares (11,43%) y sin cargas familiares (7,07%) y de las pensiones no contributivas (11,34%).

Con todos estos datos, se estima que la revalorización media efectiva del sistema se prevé en el 3,44%, lo que supone unos 7.311 millones de euros.

MEJORAR PENSIONES PARA IGUALAR EL UMBRAL MÍNIMO DE POBREZA

Para mejorar la equidad y suficiencia de las pensiones, la reforma que aprobó el Gobierno con José Luis Escrivá como ministro contempla mejoras en las pensiones no contributivas para igualarse al umbral mínimo de pobreza.

Este año, la subida que experimentaron fue del 6% en el caso de las mínimas y del 9% en el caso de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por encima en ambos casos del alza del 2,8% que registraron las pensiones contributivas.

Así, una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC, las pensiones no contributivas se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementará en 2026 de igual manera al estar su cuantía referenciada a la de las pensiones no contributivas.

Asimismo, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada en función del IPC, subirá adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 1,5 del umbral de riesgo de pobreza.

El objetivo es que la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo alcance al menos en 2027 los 16.500 euros anuales (1.178,5 euros al mes por catorce pagas).

La cuantía mínima de la pensión de viudedad con cargas familiares, las de pensiones contributivas con cónyuge a cargo, excepto la de incapacidad permanente total de menores de 60 años, serán iguales a la cuantía de la pensión mínima de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo.

El resto de las cuantías mínimas de las pensiones contributivas, una vez revalorizadas, se incrementarán adicionalmente en un porcentaje equivalente al 50% de los porcentajes resultantes del incremento adicional de la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo referenciado al umbral de riesgo de pobreza indicado.

Las pensiones no contributivas, por su parte, crecerán también por encima de la revalorización media de las pensiones, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

INCREMENTO DEL GASTO EN PENSIONES DEL 5,8%

En cuanto al importe del gasto en pensiones estimado, el Ivie ha partido de las revalorizaciones calculadas en su estudio y se añaden dos efectos más: el incremento esperado del número de pensiones y el efecto sustitución, que recoge el incremento generado por la mayor cuantía de las altas de pensiones, respecto de las bajas.

Así, se estima que el gasto total en pensiones públicas se aproximaría a 229.491 millones euros en 2026, lo que supone un incremento del 5,81% respecto a 2025.

De ese incremento, la revalorización explica 7.311 millones euros (58% del total), mientras que el número de pensiones y el efecto sustitución aportan 5.299 millones euros (42% del total).

En términos macroeconómicos, esto situaría el gasto en torno al 13% del Producto Interior Bruto (PIB) bajo un supuesto de crecimiento nominal del 5% en 2026.