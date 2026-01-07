Los perfiles ligados a la IA y a la ingeniería serán los puestos más demandados en 2026, según LinkedIn

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los empleos vinculados a la inteligencia artificial (IA), ingeniería y logística serán los puestos más demandados este año, según la clasificación de 25 empleos que ha elaborado LinkedIn con los puestos de trabajo con mayor proyección.

Entre los empleos que encabezarán el mercado laboral este nuevo año se encuentran ingeniero de IA, analista de logística, responsable de asuntos públicos, consultor de procesos de negocios, responsable de compras o emprendedor.

Los datos de la red social reflejan que el 67% de los trabajadores encuestados en España se siente poco preparado para encontrar un nuevo empleo este 2026.

Además, esta sensación de incertidumbre se ve acentuada por un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo, marcado por la irrupción de nuevas tecnologías. Tanto es así que el 58% de los profesionales encuestados asegura que encontrar trabajo es hoy más difícil que hace un año.

Según explica la responsable de LinkedIn Noticias España y América Latina, Virginia Collera, el mercado laboral está atravesando un momento de transformación acelerada, en el que muchos profesionales saben que quieren cambiar de trabajo, pero no siempre tienen claro hacia dónde dar el siguiente paso".

Con el objetivo de ayudar a los profesionales a sentirse mejor preparados de cara a 2026, LinkedIn introducirá en España dos nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial, que facilitan y optimizan el proceso de búsqueda de empleo: 'AI-powered job search' y 'Job Match'.

La primera herramienta comenzará a implementarse este mes y permitirá a los usuarios describir en lenguaje sencillo el tipo de empleo que buscan, junto con recibir sugerencias de puestos acordes a esa búsqueda.

Por otro lado, 'LinkedIn Job Match' estará disponible en los próximos meses y muestra de forma clara el grado de adecuación entre sus habilidades y los requisitos de cada oferta, ayudándoles a centrar sus candidaturas en aquellos puestos donde encajan mejor.

El 'senior account director & career expert' en LinkedIn, Rosalen Ramos, ha afirmado que analizar las tendencias del sector, reflexionar sobre el tipo de rol que se busca y mantener el perfil profesional actualizado son pasos fundamentales para ganar confianza a lo largo del proceso.