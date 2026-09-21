Podemos reta al PSOE a apoyar su ley para prejubilarse sin penalización con 40 años cotizados: "Es de justicia social"

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha retado al PSOE a apoyar este martes su proposición de ley para permitir la prejubilación sin coeficientes reductores o penalizaciones en la cuantía de la pensión porque se trata de una medida de "justicia social".

En concreto, el Pleno del Congreso debatirá este martes si admite a trámite esa iniciativa, que además de pedir eliminar los coeficientes reductores también reclama que la medida tenga carácter retroactivo, de manera que las personas ya jubiladas con 40 o más años cotizados podrían solicitar a la Seguridad Social que se recalcule su pensión de acuerdo a las normas contenidas en la ley.

Fernández ha enfatizado que la propuesta legislativa de Podemos podría mejorar la pensión de 900.000 jubilados y jubiladas. "Son personas que han cotizado 40 años o más y a las que, de forma incomprensible, se les ha recortado su pensión", ha apostillado.

Asimismo, el también candidato a la alcaldía de Madrid de Podemos ha recordado que esta misma propuesta fue aprobada en el Congreso en el marco de una moción sin ningún voto en contra y con el apoyo del PSOE y la abstención del PP. Eso sí, la moción que se aprobó no tenía carácter legislativo y cuando Podemos volvió a llevar meses más tarde esa misma medida vía enmienda a una ley y, ahí sí, con carácter legal, socialistas y 'populares' votaron en contra.

Cuando PSOE y PP votaron en contra de la enmienda y se rechazó en el Parlamento, Podemos expresó su malestar con los 'populares' pero especialmente con los socialistas. "El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no. Esto es insoportable", dijo la secretaria general del partido, Ione Belarra, tras tumbarse aquella reforma legal en el Congreso.

Ahora los 'morados' han vuelto a la carga con esta propuesta mediante una proposición de ley y Pablo Fernández ha insistido en que la propuesta puede servir "para mejorar la vida de casi un millón de pensionistas, para que perciban una pensión justa que se han ganado con todo su esfuerzo a lo largo de toda su vida".

EL GOBIERNO CIFRA LA REFORMA EN 3.358 MILLONES

Aunque no ha llegado a vetar su tramitación por motivos presupuestarios, el Ejecutivo viene justificando su rechazo a esta propuesta en el coste que supone para el erario público que, según los cálculos de Hacienda, son unos 3.358 millones de euros, de los cuales 1.345 millones derivan de eliminar los coeficientes para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada voluntaria y los otros 2.013 millones para los prejubilados de forma involuntaria.

"Apelamos de nuevo a todos los grupos parlamentarios y muy especialmente al PSOE para que sean coherentes y para que voten lo mismo que votaron el pasado mes de noviembre (fecha en la que se aprobó la moción sin carácter legal)", ha enfatizado Fernández, que ha concluido agradeciendo a la asociación Asjubi su labor a favor de esta causa.