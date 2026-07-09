El PP se autoenmienda en el Senado y excluye a los jubilados mutualistas de la pasarela al RETA

Archivo - El hemiciclo del Senado vota durante una sesión plenaria, en el Senado, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha autoenmendado en el Senado con la aprobación en el Pleno de una reforma legal para excluir a los mutualistas que están jubilados de la pasarela por la que podrían transferir sus derechos económicos acumulados en las mutualidades alternativas al Régimen de Autónomos (RETA).

Durante la tramitación en el Congreso de la ley que permite a los mutualistas traspasar sus derechos económicos al RETA, los 'populares' consiguieron que se aprobara una enmienda que ampliaba el número de beneficiarios de esta propuesta y en concreto se concedía a los mutualistas pasivos.

Sin embargo, cuando el texto llegó al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, el partido de Alberto Núñez Feijóo decidió introducir una enmienda para excluir a los mutualistas ya jubilados fuera de la pasarela.

De este modo, el texto aprobado este jueves por el Pleno del Senado fija que la pasarela será exclusiva para quienes no sean pensionistas de ningún régimen público ni de la propia mutualidad alternativa, con la única excepción de quienes perciban una pensión de viudedad.

MEJORAR LAS PENSIONES DE LOS MUTUALISTAS

La ley tiene como principal objetivo buscar una solución para la situación de miles de profesionales que durante años han estado suscritos a un régimen de mutualidad alternativa y se han visto abocados a situaciones de desprotección con pensiones muy bajas.

En concreto, se propone una pasarela por la que los mutualistas pueden transferir sus años de trabajo cotizado en la mutualidad al régimen de autónomos para mejorar así la cuantía de su pensión. Una vez aprobada en el Senado, el Congreso la examinará por última vez para decidir si aprueba los cambios introducidos en la Cámara Alta antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su paso por la Cámara Alta también se han modificado los coeficientes aplicables en la transferencia de los derechos económicos al RETA, de manera que se aplicará una mejora de entre el 0,67 y el 0,87 sobre la base mínima de cotización que habría correspondido en el régimen de autónomos.

Esos coeficientes no se aplican a los profesionales que tengan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026, los cuales podrán suscribirse a la fórmula del 1x1, es decir que cada mes cotizado en la mutualidad contará como un mes completo en el RETA. Esta fórmula también la podrán disfrutar quienes iniciaron su actividad profesional antes del 10 de noviembre de 1995.

A su vez, el texto fija que el Gobierno tendrá que desarrollar en tres meses desde la entrada en vigor de la ley el reglamento que concretará los flecos pendientes de la pasarela, como si se aplicará el IPC en el cálculo de las aportaciones económicas transferidas.

Todos los cambios introducidos durante la tramitación en el Senado ahora volverán al Congreso, que tendrá que decidir si los aprueba o los rechaza antes de dar luz verde definitiva al texto y que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).