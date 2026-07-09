Digi debutará en la Bolsa española el 16 julio con una valoración de 1.662 millones

El CEO de Digi, Marius Varzaru, durante la segunda jornada de 'DigitalES Summit 2026', en la Real Fábrica de Tapices, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). Organizado por la Asociación Española para la Digitalización, el evento se desarrolla bajo el- Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Digi Spain Telecom, filial española del Grupo Digi, comenzará a cotizar el próximo 16 de julio y ha fijado en 5,60 euros por acción el precio de su oferta pública inicial de suscripción y venta (OPVS), lo que implica una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros tras la ampliación de capital.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha inscrito y aprobado este jueves el folleto relativo a la oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS).

En este contexto, la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones solicitará la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (AQS o Mercado Continuo), con lo que podrá movilizar hasta un máximo de 330 millones de euros mediante casi 60 millones de títulos.

La compañía prevé que sus acciones, incluidas las objeto de la oferta, sean admitidas en torno al 15 de julio de 2026 e inicien su negociación efectiva aproximadamente el 16 de julio, bajo el código "DIGIS", con liquidación prevista a través de Iberclear y sus entidades participantes, contra pago, en torno al 17 de julio de 2026.

El proceso de prospección de la demanda ('bookbuilding') se desarrollará entre el 10 y el 14 de julio; las adjudicaciones a los inversores se realizarán el 15 de julio, el inicio de la negociación marcará también el comienzo del periodo de estabilización y la opción de sobreadjudicación y el propio periodo de estabilización podrán ejercerse o extenderse, como fecha límite, hasta el 15 de agosto de 2026.

"Salir a bolsa es un hito importante y el paso natural de una compañía que lleva años creciendo en España. Lo hacemos fieles a nuestro modelo, con red propia y precios competitivos al alcance de todos, y con el Grupo Digi Communications como accionista mayoritario. Cotizar nos da más margen para seguir invirtiendo en fibra y en red móvil, sin cambiar la forma de trabajar que mantenemos aquí desde 2008", ha señalado el consejero delegado de Digi Spain, Marius Varzaru.

TRAMO PRIMARIO Y SECUNDARIO

La oferta pública de suscripción y venta de Digi Spain se ha estructurado con un precio fijo de 5,60 euros por acción, con admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas bajo el ticker 'DIGIS' y el código ISIN ES0106043005.

La operación combina una oferta primaria de aproximadamente 150 millones de euros, equivalente a 26,8 millones de acciones de nueva emisión, y una oferta secundaria de unos 137 millones de euros, correspondiente a 24,5 millones de acciones existentes, lo que sitúa el tamaño inicial de la oferta en torno a 287 millones de euros y 51,3 millones de acciones.

De los aproximadamente 150 millones de euros del tramo primario, unos 134-136 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar iniciativas de crecimiento de la sociedad, entre ellas posibles inversiones estratégicas y de capital, la ampliación de la denominada 'Smart Footprint' mediante nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar (FTTH) y el despliegue de su red móvil, tanto mediante acuerdos de compartición de red ('RAN sharing') como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente.

El tramo secundario incluirá la venta de 24,5 millones de acciones ya existentes por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la sociedad y cuyo accionista de control es Digi Communications N.V.

Además, Digi Romania concederá una opción de sobreadjudicación a Barclays Bank Ireland PLC, en su condición de entidad estabilizadora y en nombre de las entidades aseguradoras, para adquirir hasta 7,695 millones de acciones adicionales, equivalentes al 15% de las acciones ofrecidas inicialmente, dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación en las Bolsas españolas, lo que eleva el tamaño máximo potencial de la operación hasta aproximadamente 330 millones de euros y 58.995.000 acciones.

Digi Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), para una inversión de 100 millones de euros en la oferta, en calidad de inversor ancla.

EL GRUPO DIGI MANTENDRÁ AL MENOS EL 75% DEL CAPITAL

La oferta, dirigida a inversores cualificados, combinará la emisión de acciones nuevas por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.

Tras la operación, el Grupo Digi, encabezado por Digi Communications N.V. (cotizada en la Bolsa de Bucarest), mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

La operación contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores sénior; y BBVA, CaixaBank e ING completarán el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero independiente.

Barclays Bank Ireland PLC, UBS Europe SE y Banco Santander, S.A. actúan como Coordinadores Globales Conjuntos; BNP Paribas y Citigroup Global Markets Europe AG como Senior Joint Bookrunners; y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en colaboración con ODDO BHF), CaixaBank, S.A. e ING Bank N.V. (en colaboración con Baader Bank AG) como Co-Bookrunners.

Rothschild & Co España, S.A. actúa como asesor financiero independiente único de Digi Spain; Uría Menéndez Abogados, S.L.P., Weil, Gotshal & Manges LLP y Filip & Company asesoran a Digi Spain y al accionista vendedor; Linklaters, S.L.P. asesora a las entidades aseguradoras y CaixaBank, S.A. actúa como banco agente de la oferta.

NO REPARTIRÁ DIVIDENDOS HASTA 2030 Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La compañía no ha distribuido retribuciones al accionista desde el 31 de marzo de 2026 y, por el momento, no ha establecido una política específica de dividendos, al priorizar el crecimiento del negocio y la ejecución de su plan estratégico.

En este contexto, no prevé distribuir dividendos antes de 2030 y, a partir de entonces, valorará un posible reparto en función de sus resultados y necesidades de financiación.

La capacidad de pago de dividendos estará condicionada, entre otros factores, a la existencia de beneficios y reservas distribuibles, a las necesidades de capital para operaciones estratégicas, a la rentabilidad, la generación de caja y al flujo de dividendos procedentes de sus filiales, así como a las restricciones legales y regulatorias y a los 'covenants' de sus contratos de financiación.

Desde el punto de vista societario, la Ley de Sociedades de Capital exige dotar una reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital social y prohíbe repartir beneficios si las reservas disponibles no cubren los gastos de I+D activados en balance; a cierre de 2025 la compañía ya había alcanzado ese 20% y, tras la ampliación de capital de junio de 2026, prevé seguir ajustando dicha reserva al nuevo capital, mientras que cualquier dividendo futuro estará sujeto a la fiscalidad vigente en España.

Tras la admisión, el consejo de administración estará compuesto por Serghei Bulgac (dominical, presidente), Marius Varzaru (ejecutivo, vicepresidente), Catalin Neagoe (ejecutivo), Mariana Mihaela Toroman (dominical), Carlos Robles García (independiente) y Virginia Arce Peralta (independiente), cuyos nombramientos están condicionados a la propia admisión.