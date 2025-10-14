El PSOE se queda solo en el Congreso con su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una sesión de control en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

PP, Vox, Junts, ERC y Sumar rechazan la medida planteada por la ministra Elma Saiz

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se ha quedado solo en el Congreso con la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para subir las cuotas de autónomos a partir del año que viene, puesto que PP, Vox, Junts, ERC y Sumar ya se han posicionado públicamente en contra.

El Ministerio dirigido por la socialista Elma Saiz propuso el lunes elevar para el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los trabajadores por cuenta propia, de manera que una persona que gane menos de 670 euros vendría a pagar unos 217 euros.

Partidos de la oposición, del bloque de investidura y hasta el socio minoritario del Gobierno han salido a criticar la propuesta que tampoco ha calado en la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), cuyo presidente Lorenzo Amor ha calificado de "sablazo" y "atraco" la iniciativa del Ejecutivo.

JUNTS Y ERC CRITICAN LA PROPUESTA

La portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, ha avisado a través de la red social X que "ni un solo voto" de su partido irá a "apretar más" a los autónomos, ya que a su juicio lo que hace falta es "rebajar la presión en las clases medias y trabajadoras".

De su lado, el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, ha señalado también a través de la red social que los autónomos "no merecen vivir estrangulados". "Es necesario un reparto más justo de la riqueza, y una nueva financiación es clave para conseguirlo", ha dicho en un mensaje.

Por otra parte, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha criticado que el Gobierno no encuentre socios para aprobar leyes o Presupuestos pero no dude en subir los impuestos a los españoles y, más concretamente, a los autónomos.

En lo que respecta a Vox, la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, ha censurado la propuesta este martes en la Cámara Baja: "Se ve que para el PSOE todavía no es suficiente, hay que exprimir todavía más a los españoles porque no pagan suficientes impuestos".

SUMAR VE UN "ERROR" LA INICIATIVA

Por último, varios portavoces de Sumar han coincidido en ver la propuesta como un "error" al perjudicar a los trabajadores que menos ganan. Así, el portavoz de vivienda del grupo plurinacional en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha indicado que no le parece normal que en España "país pague más impuestos una peluquera por lo que ingresa de su pequeño negocio que la misma peluquera si tiene tres pisos alquilados en Benicassim".

De su lado, la portavoz del grupo en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, considera que la iniciativa de Elma Saiz es "poco progresiva" y supone un "desincentivo" para los nuevos trabajadores por cuenta propia.

Por último, la dirigente de En Comú y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha dicho que la propuesta "no es justa", por lo que ha invitado a la ministra Saiz a pensarse "dos veces" sus iniciativas antes de hacerlas públicas.