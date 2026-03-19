Renfe lanza una oferta pública de empleo para contratar a 360 trabajadores de Ingeniería y Mantenimiento

Archivo - Andén en la Estación de Tren de Vigo de Vialia - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha lanzado una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente a 2026 para su división de Ingeniería y Mantenimiento, que supondrá la incorporación de 360 trabajadores de operador de ingreso, destinados a reforzar la actividad de los talleres y bases de mantenimiento de la compañía.

Esta convocatoria se enmarca en el plan de empleo previsto por Renfe para este año, que permitirá la incorporación de más de 2.000 nuevos profesionales, en respuesta a la tasa de reposición ordinaria y al acuerdo alcanzado recientemente en el marco del diálogo social para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero.

Las plazas ofertadas se distribuyen en seis especialidades: 173 corresponden a la categoría de ajustador-montador, 142 a la especialidad de electricidad, 6 a chapista/soldadura, 8 a máquinas y herramientas y 31 a suministros.

El período de inscripción estará abierto hasta el próximo 2 de abril. Las personas que resulten seleccionadas se incorporarán a Renfe tras superar el correspondiente proceso selectivo y cumplir con los requisitos establecidos.

Con esta convocatoria, Renfe continúa impulsando el empleo estable y de calidad en el sector ferroviario y avanza en la renovación de su plantilla, al mismo tiempo que facilita el acceso de nuevas generaciones a profesiones clave para la movilidad sostenible.

Asimismo, Renfe publicó recientemente otra OPE dirigida a la incorporación de 550 nuevos maquinistas a la compañía. En este caso, los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 24 de marzo en el portal web de empleo de la compañía.