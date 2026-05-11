Los precios de la vivienda de alquiler crecieron un 3,5% en 2024, nueve décimas más que un año antes

Archivo - Fachada de un edificio. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los precios de la vivienda de alquiler se encarecieron un 3,5% en 2024, nueve décimas más que en 2023, un ascenso que iguala al registrado en 2019 y que es el más alto desde el inicio de la serie en 2012, según ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Índice muestra que la variación fue diferente dependiendo del año de firma del contrato. Así, los nuevos contratos incrementaron sus precios un 8,8%, mientras que los precios de los contratos que ya existían antes de 2024 subieron un 2,8%.

Por tipo de edificación, las viviendas colectivas (aquellas ubicadas en edificios) incrementaron sus precios un 3,6% en 2024, nueve décimas más que en 2023, mientras que los precios de la vivienda unifamiliar alquilada subieron un 3%, nueve décimas más que en 2023.

Los precios de la vivienda alquilada aumentaron en 2024 frente a 2023 en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se produjeron en Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía, con subidas del 5%, 4% y 3,8%, respectivamente.

Por su parte, Principado de Asturias (2,7%), Castilla y León (3,0%), Cataluña y La Rioja (ambas 3,1%) presentaron las menores subidas.

Los municipios capitales de provincia donde más subieron los precios de la vivienda en alquiler en 2024 fueron Valencia (5,9%), Málaga (5,2%) y Alicante (5,1%).

El INE explica que desde el año base, 2015, hasta 2024 los mayores aumentos se han dado en Valencia (36,4%), Málaga (32,7%) y Palma (31,3%).