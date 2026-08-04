Sánchez celebra el récord de afiliación y destaca que se acelera el ritmo de creación de empleo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes que la Seguridad Social haya superado por primera vez los 22,5 millones de afiliados medios y que el paro registrado se encuentre en su nivel más bajo para un mes de julio desde 2007.

"Por primera vez en julio, España supera el récord de 22,5 millones de personas afiliadas. Y el paro está en la cifra más baja de este mes desde 2007", ha destacado Sánchez en un mensaje publicado en su perfil de X.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado además que el ritmo de creación de empleo "se acelera" y que su calidad "mejora en todos los grupos de edad y actividades profesionales".