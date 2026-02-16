Sánchez recrimina a CEOE que "se borre" de la subida del SMI y le insta a "pagar más" subiendo sueldos

1060442.1.260.149.20260216130548 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, en la sede del Ministerio de Trabajo - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este lunes a la CEOE que "se haya borrado" de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y ha instado a la patronal española "a cumplir su parte" y "pagar más" subiendo los sueldos en convenio "de manera generalizada".

"Yo hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más, que se siente con los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos allí donde hoy, por desgracia, no hay aumentos en el SMI", ha subrayado.

Sánchez, que ha presidido la firma del acuerdo de subida del SMI alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT, ha recriminado a CEOE que haya decidido no participar en la firma de este acuerdo.

"Aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal. Y creo que su ausencia también dice mucho acerca de dónde tienen que ir los frutos del crecimiento económico. Porque hay que recordar que la economía española está creciendo y está creciendo muy fuertemente si nos comparamos con el resto de grandes economías desarrolladas y, por supuesto, en el contexto europeo en el que estamos. Y de cuánto vale el esfuerzo de los trabajadores que están contribuyendo decisivamente a ese crecimiento", ha subrayado el presidente.

Sánchez se ha preguntado por qué la patronal ha optado por "borrarse" de la subida del SMI hasta los 1.221 euros al mes cuando "no es admisible" que, en un contexto de años de bonanza económica, "se mire con lupa" el sueldo de trabajadores que cobran lo mínimo y se mire hacia otro lado cuando se registran beneficios multimillonarios".

"La pregunta podría ser dónde está la patronal cuando el Ibex alcanza, como estamos viendo durante estos últimos meses, máximos. ¿Dónde está la patronal cuando la economía española crece al 2,8%, por tanto, muy por encima de la media europea? ¿Y dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récord año a año? Porque ahí sí están. Pero que nadie se lleve a engaño, porque los buenos números no caen del cielo, son posible gracias al trabajo diario de millones de personas, por supuesto también de las empresas, pero del trabajo diario de quienes madrugan, de quienes producen, de quienes atienden, de quienes cuidan, de quienes sacan adelante sus empresas. Y sin embargo, hoy la patronal ha decidido no estar aquí, en la firma de este acuerdo", ha remarcado Sánchez.

El presidente ha afirmado que es la CEOE la que ha decidido "borrarse" del acuerdo, pero no las empresas, pues "muchas de ellas entienden que sus trabajadores son su mejor y mayor activo y que merecen, en consecuencia, un salario digno y decente". "Una y mil veces, por tanto, gracias a esos empresarios y empresarias que así lo entienden, porque me consta que son muchos", ha resaltado.

Sánchez ha indicado que no apoyar la subida del SMI "no es un capricho, ni es un gesto simbólico", sino una cuestión "de justicia social y de inteligencia económica" y una "decisión política consciente". "Que se lo digan a quienes cobraban 735 euros allá por el año 2018 y este año, afortunadamente van a cobrar 1.221 euros", ha remarcado.

El jefe del Ejecutivo ha destacado además que la subida del SMI para 2026, la octava de su Gobierno, es un "paso muy relevante" para mejorar la vida de 2,5 millones de trabajadores, especialmente a mujeres y jóvenes, al tiempo que ha indicado que desde 2018 el SMI acumula un alza del 66%. "No hay ningún país en Europa que lo haya subido así en tan poco tiempo", ha recalcado.