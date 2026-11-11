Seguimiento desigual en el sector servicios: del 25% en banca al 61,9% en hostelería, según CCOO

Varias personas en los piquetes organizados con motivo de la huelga general, en la Gran Vía, a 11 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España) - David de Haro - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general de 24 horas convocada para este miércoles está siendo desigual en las distintas actividades que conforman el sector servicios.

Según datos de CCOO hasta las 11.30 horas de hoy, la participación en la huelga oscilaba entre el 25,4% en los servicios financieros y el 61,9% en hostelería, turismo y juego.

Entre medias, CCOO sitúa el seguimiento del paro general en los servicios técnicos en el 50,9%, mientras que cifra la participación en el comercio en el 60,8%.