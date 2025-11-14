La Seguridad Social gana 13.159 afiliados extranjeros en octubre, hasta un máximo de 3,1 millones de ocupados

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó una media de 13.159 afiliados extranjeros en octubre, un 0,4% más que en el mes anterior, con lo que el décimo mes de 2025 se cerró con 3.101.500 ocupados foráneos, nuevo máximo histórico, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció un 7,2% en octubre, casi cinco puntos por encima del conjunto de la afiliación media (+2,4%).

Del total de extranjeros afiliados al finalizar octubre, 942.036 procedían de países de la UE (30%) y 2.159.464, de terceros países (70%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (365.089 cotizantes), Rumanía (340.449), Colombia (251.084), Italia (211.556), Venezuela (209.714) y China (126.748).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros ha crecido en el último año en 206.837 ocupados (+7,1%), hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.100.999 ocupados.

