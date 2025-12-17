La Seguridad Social pierde 16.058 afiliados extranjeros en noviembre

Archivo - Un camarero de nacionalidad extranjera atendiendo a unos clientes en una terraza de Madrid- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La Seguridad Social perdió una media de 16.058 afiliados extranjeros en noviembre, un 0,5% menos respecto al mes anterior, con lo que el penúltimo mes de 2025 se cerró con 3.085.442 ocupados foráneos, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció en 208.471 ocupados en noviembre, a un ritmo porcentual del 7,2%, casi cinco puntos por encima de lo que ha aumentado en total la afiliación media en el último año (+2,5%).

Del total de extranjeros afiliados al finalizar noviembre, 927.978 procedían de países de la UE (30%) y 2.157.465, de terceros países (70%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (370.346 cotizantes), Rumanía (338.145), Colombia (250.663), Italia (206.272), Venezuela (213.103) y China (127.324).

El número de trabajadores procedentes de Venezuela es el que más ha crecido en el último año, con 42.178 afiliados medios más. Le siguen Colombia (29.771) y Marruecos (28.028).

En conjunto, los afiliados extranjeros representan el 14,1% de los cotizantes, un 0,6% más que en noviembre de 2024.

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos de la afiliación de extranjeros en el último año corresponden a Asturias (+22,1%), Galicia (+15,2%) y Extremadura (+14,9%). Se trata, según el Ministerio, de comunidades autónomas en las que el porcentaje de afiliados extranjeros sobre el total está muy por debajo de la media: en Asturias son el 7,4% de los cotizantes, el 7,1% en Galicia y el 5,2% en Extremadura.

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros ha crecido en el último año en 210.941 ocupados (+7,2%), hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.122.003 ocupados, tras sumar en el mes de noviembre 21.000 cotizantes.

"La aportación de los trabajadores extranjeros al crecimiento de la afiliación en el último año es muy positiva. Su presencia es fundamental en algunos sectores como la hostelería y en otros crece de manera muy interesante, como en las actividades de alto valor añadido", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

EL 83,7% AFILIADOS EXTRANJEROS SE ENCUADRAN EN EL RÉGIMEN GENERAL

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, un 83,7% de los afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.584.362 trabajadores.

Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen uno de cada tres ocupados (28,8% de los afiliados), pero también en agricultura (25,3%), construcción (23,2%) y tanto en actividades administrativas como en transporte, donde representan casi el 18% de los trabajadores.

Por su parte, Seguridad Social señala que en el sector del transporte ha crecido la afiliación de extranjeros en el último año un 31,4%, destacando también los aumentos en los sectores de suministro de agua (+14,4%); construcción (+13%); agricultura (+10,7%); industrias extractivas (+10,4%) y Administración Pública (+11,2%).

Asimismo, el Ministerio subraya que la afiliación de extranjeros ha crecido de forma importante en los sectores de más valor añadido como las actividades sanitarias (+8%), las actividades financieras (+7,8%), información y comunicaciones (+6,1%) y actividades profesionales y científico-técnicas (6,2%).

RÉCORD DE AUTÓNOMOS EXTRANJEROS

La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países alcanzó en noviembre un nuevo máximo, con 495.635 personas, un 6,4% más que hace un año.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha resaltado que este crecimiento es aún más relevante en sectores altamente cualificados, ya que en el último año el número de trabajadores extranjeros por cuenta propia ha aumentado un 26,4% en información y comunicaciones; un 21% en el suministro de energía; un 19% en actividades profesionales, científicas y técnicas, y un 14,6% en actividades financieras y de seguros.