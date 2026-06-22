Sordo (CCOO) avisa de un "otoño caliente" por la subida salarial y acusa a CEOE de hacer política

Unai Sordo. - CCOO

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha anunciado este lunes la intención de los sindicatos de promover un "otoño caliente" para impulsar una subida salarial, y ha acusado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de caer en un discurso "demagógico" y "ultrapolitizado".

Sordo, que ha atendido a los medios de comunicación antes de presentar un estudio sobre la articulación y concurrencia de la negociación colectiva, ha recalcado que la mejora de la situación económica de España se está trasladando "insuficientemente" a los salarios de los trabajadores.

En este sentido, aunque ha admitido que existe una mejora de los salarios medios, ha recalcado que hay unos 10 millones de trabajadores en España cuyos salarios están "estancados".

"No se trata solo de que suban los salarios medios", ha señalado, añadiendo que, para esos 10 millones de personas se necesita "un fuerte impulso a los convenios colectivos".

Además, ha desmentido la "premisa falsa" de que para mejorar los salarios hay que mejorar primero la productividad española, ya que, en su opinión, para mejorar la productividad es necesario que suban los salarios, porque esto provoca que las empresas que aspiran a rentabilizarse a base de sueldos bajos "tiendan a buscar otras formas para hacer dinero", lo que es "la inversión productiva que el país necesita".

Por tanto, ha subrayado que buscar mejores sueldos constituye una "apuesta por una economía más alta" y ha señalado que sigue vigente la propuesta que hicieron los sindicatos para una subida salarial de entre el 4% y el 5% para los próximos tres años.

PREOCUPACIÓN POR LA "DERIVA" DE LA CEOE

Por otro lado, Sordo ha indicado que ve con "preocupación" la deriva de las organizaciones empresariales en España, que están cayendo "en discursos cada vez más irresponsables" y, en algunos casos, "trumpistas", llegando a cuestionar "el modelo constitucional español" con propuestas como que los trabajadores sean quienes paguen las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.

Asimismo, ha recalcado que no es "anécdota" que el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, dijera la semana pasada en un foro de CEOE que los jóvenes son "memos" por coger bajas por diversos problemas de salud mental, porque cree que "esas cosas se dicen cuando el ambiente invita a decir esas barbaridades". En este punto, Sordo ha matizado que muchas de las enfermedades psicosociales que contraen los trabajadores derivan del entorno laboral.

Así, ha lamentado que "no sabe uno muy bien" si la CEOE está "jugando a defender su posición como agente social o está jugando a hacer directamente política y a precipitar el cambio de ciclo", y ha añadido que tiene una actitud "absolutamente dilatoria" en materia de negociación, utilizando el absentismo como "un espantajo para decir que aquí que no se habla de salarios".

"Nosotros no vamos a aceptar chantajes", ha aseverado, añadiendo que CCOO no va a "resignarse" y va a dar "un golpe de mano en la negociación colectiva" en las próximas semanas, sin descartar este "otoño caliente" en materia de convenios colectivos para pelear por los salarios de los trabajadores.