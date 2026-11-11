Sordo (CCOO) llama "bocachanclas" a Ayuso por calificar a los sindicatos de "basura"

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado este miércoles de "bocachanclas" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por referirse a las organizaciones sindicales como "basura".

"Ella, de basura y de mafias, es verdad que es una autoridad competente y merecería un Nobel en la materia", ha replicado el dirigente de CCOO en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

No obstante, Sordo ha señalado que, al ser hoy la jornada de huelga general, "no es el día de hablar demasiado de bocachanclas como la presidenta de la Comunidad de Madrid", a quien ha atribuido una "gran parte de responsabilidad en el deterioro de la renta de las familias" en la región.

En este sentido, Sordo ha argumentado que las dificultades económicas de la ciudadanía no sólo derivan de los sueldos y del encarecimiento de la vivienda, sino también del sobrecoste que asumen los hogares para cubrir servicios esenciales ante la pérdida de calidad de las prestaciones públicas.

"Las familias cada vez están teniendo que dedicar más parte de su salario a pagar servicios que la administración pública cada vez da peor. Los sanitarios, los educativos o los de cuidados", ha afirmado.

El líder sindical ha acusado a la dirigente madrileña de impulsar una "apuesta política de fondo por la privatización selectiva", poniendo como ejemplo las plazas de formación profesional no ofertadas en el sistema público que obligan a recurrir a centros privados.

"Si algún laboratorio experimental de cómo privatizar los servicios para dar negocio a amigos, conocidos, familiares y allegados tenemos en España, es el de la Comunidad de Madrid", ha criticado, recalcando que la merma de renta de las familias "no es un fenómeno meteorológico como la ciclogénesis", sino el resultado de una "decisión política".

EMPLAZAMIENTO A LOS PARTIDOS ANTE LAS GENERALES

Por otro lado, a 18 días de la celebración de las elecciones generales, Sordo ha advertido de que, tras esta jornada de paro del 11 de noviembre, "ningún partido se va a poder poner de perfil" ante el problema de la vivienda y la situación de los servicios públicos, tanto a nivel autonómico como en la campaña electoral.

El secretario general de CCOO ha exigido a las formaciones que clarifiquen si respaldan la creación de un parque de un millón y medio de viviendas a precios protegidos y de qué manera prevén garantizar la emancipación de la juventud trabajadora.

En esta línea, ha definido la jornada de movilización como un "enorme abrazo intergeneracional" y una "bisagra de época" para que las generaciones jóvenes cuenten con respaldo para desarrollar un proyecto de vida autónomo.