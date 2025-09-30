Sordo dice que el refuerzo del control horario "no obsta" para aprobar "antes o después" la rebaja de jornada

Quiere "abrir el foco" y "hacer un planteamiento laboral amplio" más allá de las 37,5 horas

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que el refuerzo del control horario, que este martes el Consejo de Ministros aprobará tramitarlo de manera urgente, "no obsta" para reinvindicar que se acometa "antes o después" un nuevo proyecto de ley para reducir el tiempo legal de trabajo a 37,5 horas.

Así lo ha indicado en una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press, en la que ha indicado que las organizaciones sindicales harán una campaña de "lluvia fina" en los centros de trabajo para que la gente sepa qué está pasando con la merma de la jornada.

No obstante, Sordo ha indicado que "no se trata sólo de la reducción del tiempo de trabajo", sino de abordar otras realidades como el contrato a tiempo parcial, las horas complementarias, que casi siempre recaen en las mujeres, o la reforma del despido.

"Vamos a hacer un planteamiento laboral amplio para lo que quede de legislatura, sabiendo que está complicado en el trámite parlamentario, pero sabiendo también que son reivindicaciones que son muy sentidas por las mayorías sociales, junto con el salario mínimo interprofesional y algunas cosas más", ha expuesto.

En esta línea, ha reiterado que los sindicatos pedirán un nuevo proyecto de ley para reducir la jornada y si esto no ve la luz, se irá a un proceso de movilizaciones, que también lo vincularán a la subida de los salarios para el año 2026.

"La idea es un poco abrir también el foco, porque la reducción de jornada es muy importante pero hay también bastantes más cosas tan importantes como, por ejemplo, la subida de los salarios de la gente que menos cobra, la gente que está un poquito por encima del salario mínimo interprofesional y que, bueno, pues teniendo salarios de 1.300, 1.400, 1.500 euros, evidentemente no le da para vivir con estos precios de la vivienda", ha añadido.

Respecto a la vivienda, ha reiterado la necesidad de limitar precios de los alquileres en zonas tensionadas y movilizar vivienda vacía en régimen de alquiler a precios asequibles y con garantía a los propietarios, mientras se regulan los alquileres turísticos y se construye más vivienda en alquiler a precios asequibles.

CONTROL HORARIO Y PRIVACIDAD

Sobre la privacidad y el control horario, Sordo ha indicado que la relación de datos ya está "a la orden del día" y que facilitará "mucho" un trabajo más "efectivo" de la Inspección de Trabajo a la que habrá que dotar con más recursos.

"Ha habido ya casos donde la Inspección de Trabajo ha intervenido, por ejemplo, en una explotación agraria donde había muy pocas personas trabajando, en teoría, pero había un gran consumo energético, algo no cuadraba ahí, y entonces no era seguro que hubiera fraude, pero sí era probable", ha expuesto.

Así, Sordo ha indicado que no sirve de mucho reducir la jornada si está distribuida "irregularmente" a lo largo del día, no sé sabe cuándo se va a entrar o salir o, en el caso de un trabajador de ayuda domiciliaria, no se computa el tiempo de desplazamiento entre una cosa y otra.

Además, ha asegurado que los sistemas de control digital se pueden encontrar por "50 o 60 euros", por lo que ha calificado de "cliché" de la patronal que digan que muchas pymes no podrán implementar sistemas de registro horario tan exigentes.

TILDA DE "CUÑADO" EL MENSAJE DE GARAMENDI DE ALCARAZ Y LAS 37,5 HORAS

Preguntado por las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en las que aseguró que Carlos Alcaraz no trabaja 37,5 horas y tildó esto de "cultura del esfuerzo", el sindicalista ha calificado este mensaje de "frivolidad" y de ser de "cuñados".

"Creo que el empresariado español no tendría que soltar estos mensajes que le sientan muy mal a gente que está metiendo un montón de horas trabajando en puestos que están muy mal pagados (...). Es bastante tonto comparar la situación de un deportista de élite con el esfuerzo de un trabajador normal", ha expuesto.

"Creo que a las organizaciones empresariales se les tiene que exigir un poquito más de nivel en los mensajes que lanzan, en un momento en el que la transformación de la economía en España, por ejemplo a través de las transiciones energéticas y digitales, puede llevar a este país a una modernización (...), pues yo creo que este tipo de mensajes un tanto 'cuñados', aunque sean ahí en un ámbito supongo que distendido, aportan poco y me parecen muy poco recomendables", ha añadido.

Para Sordo, las organizaciones sindicales están "más cerca" de los retos reales que tiene la economía española que mira al siglo XXI, mientras que hay discursos empresariales que parece que añoran "unas malentendidas culturas del esfuerzo" que remiten "casi a la explotación laboral".