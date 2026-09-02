Trabajo asegura que tendrá en cuenta la inflación para negociar el SMI de 2027

Archivo - Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado este miércoles que la inflación "está repuntando" y que es una "preocupación" para los trabajadores y trabajadoras, porque está suponiendo una pérdida de poder adquisitivo, tanto para quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como para quienes tienen salarios derivados de la negociación colectiva.

"Nosotros creemos que es necesario seguir subiendo el salario mínimo interprofesional", ha afirmado Pérez Rey durante la rueda de prensa de valoración de los datos del paro en agosto, y ha apuntado que "ya en el último trimestre" tienen que empezar "a abordar la negociación del salario mínimo interprofesional para el año 2027" y que "en esa negociación habrá que tener en cuenta qué es lo que ha sucedido con la inflación".

En este sentido, ha explicado que los salarios derivados de la negociación colectiva están "en torno al 3%" y ha apuntado que "también están sufriendo una cierta pérdida de poder adquisitivo" como consecuencia de la evolución de los precios.

Asimismo, ha defendido que "el Gobierno tiene que poner medidas encima de la mesa para evitar ese empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras".

Preguntado por el decreto que modifica la estructura del SMI y regula las reglas de absorción y compensación, Pérez Rey ha señalado que "no es solamente una demanda de las organizaciones sindicales, sino que es también un compromiso del Gobierno".

"En estos momentos estamos esperando los informes de otros ministerios y también de los órganos consultivos que tienen que participar en la tramitación de un real decreto", ha explicado, para añadir que "hay informes que tienen que venir de dentro del Gobierno, hay informes que tienen que venir de fuera del Gobierno" y que también hay "organismos" y "comisiones independientes" que tienen que emitir sus informes.

Pérez Rey ha precisado además que este real decreto, "además de regular la absorción y compensación, también transpone la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados".

En este sentido, ha asegurado que "no hay, por tanto, ningún conflicto interno dentro del Gobierno", sino que se trata de "un desarrollo normativo que tiene que seguir los pasos que tiene que seguir" y que está "en plena normalidad en su gestión y en su tramitación".

PREVÉ RETOMAR ESTE MES LA MESA DE TRANSPARENCIA SALARIAL

En relación con la transparencia salarial, Pérez Rey ha señalado que la mesa de transparencia salarial se volverá a convocar "a lo largo de este mes" y ha apuntado que el objetivo es alcanzar un acuerdo con los agentes sociales.

"Creo que estamos muy cerca", ha afirmado el secretario de Estado, que ha destacado el compromiso tanto de las organizaciones sindicales como de las empresariales para "erradicar la discriminación salarial entre hombres y mujeres".

Pérez Rey ha recordado que España ya cuenta con trabajo realizado en esta materia y ha defendido que "la única brecha salarial que se puede aceptar "es una brecha salarial cero".