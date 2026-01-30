Trabajo eleva a audiencia pública el Real Decreto para subir el SMI a 1.221 euros desde el 1 de enero

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - EUROPA PRESS/I.Infantes. POOL - Europa Press

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo ha sacado a audiencia y participación pública el Real Decreto por que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

Esta nueva cuantía supera en 37 euros al mes ó en 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales).

El plazo para iniciar aportaciones al texto publicado este viernes en audiencia pública arrancará el próximo lunes, 2 de febrero, por lo que el Real Decreto con la subida del SMI no irá al Consejo de Ministros del próximo martes.

Con la subida del SMI en un 3,1%, acordada este jueves con CCOO y UGT, el salario mínimo de 2025 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero y que beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, es fruto del acuerdo alcanzado este jueves por el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT y al que no se sumaron los empresarios.

Es el sexto año consecutivo en el que Trabajo pacta en solitario con los sindicatos la subida del SMI.

Como en años anteriores, el Real Decreto sometido a audiencia pública deja claro que la actualización del SMI no afecta a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores al SMI.

No obstante, deberán ser modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual al importe del SMI de 2026 en la cuantía necesaria para asegurar su percepción, de acuerdo con las reglas de absorción y compensación vigentes.

En este sentido, aunque el Gobierno y los sindicatos han acordado, como parte de su pacto para subir el SMI de 2026, reformar las reglas de absorción y compensación para que la subida del SMI no se diluya alterando los pluses que pueden cobrar los trabajadores, esta reforma se hará en otro Real Decreto distinto, aprovechando la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea de salarios mínimos.

Según Trabajo, hacer dos Reales Decretos, uno con la subida del SMI y otro que incluirá la reforma de las reglas de compensación, evita dilatar en el tiempo el alza del salario mínimo que, en todo caso, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.