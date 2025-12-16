Trabajo presentará a los agentes sociales su propuesta para la subida del SMI de 2026 en una próxima reunión

Archivo - El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Trabajo no ha llevado este martes a la mesa de diálogo social ninguna propuesta para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, pero lo hará en un próximo encuentro, según han indicado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz.

La reunión celebrada esta tarde con los agentes sociales ha servido para poner el informe de los expertos sobre la mesa y trasladar a los agentes sociales cómo se ha elaborado el mismo.

Tras esta primera toma de contacto, el Gobierno realizará una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, según señalan las fuentes de Trabajo.

Por su parte, CCOO y UGT han trasladado al Ministerio que el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional de 2026 debe incluir también una reforma de las reglas de compensación y absorción para garantizar que el alza de esta renta mínima llega a los bolsillos de los trabajadores.

Así lo han explicado el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, al término de la reunión que han celebrado esta tarde Trabajo, sindicatos y CEOE y Cepyme.

"Nosotros hemos planteado la necesidad de vincular una cosa (la subida del SMI) y la otra (la reforma de las reglas de absorción y compensación) en un mismo acuerdo", ha señalado Pacheco, que ha añadido que la intención de los sindicatos es que los plazos de tramitación para llevar a cabo ambas medidas no perjudiquen a los futuros perceptores del salario mínimo.

Y es que esto supondría tener que poner en marcha dos reales decretos, uno para la actualización del salario mínimo de la manera más rápida posible, y otro, el de la modificación normativa de las reglas de compensación y absorción, que llevaría más tiempo y que formaría parte de la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos.

Así, lo que los sindicatos han planteado a Trabajo y que el Ministerio también ha ofrecido es la posibilidad de habilitar dos decretos en paralelo, pero que formarían parte del mismo acuerdo para la subida del SMI.

"En esos términos se barajará seguramente la próxima reunión. Esperemos que sea con celeridad antes de que acabe la finalización de este año para que, lo más pronto posible, los avances en la negociación que hemos establecido puedan llevarse a cabo, precisamente por los procesos de tramitación que requieren los reales decretos", ha explicado.

Pacheco confía en que haya margen para poder analizar estas cuestiones también en la parte patronal, dada la dificultad de que la CEOE acepte modificar las normas de compensación y absorción. "Esa es la dificultad que tendrá que, evidentemente, vislumbrar la negociación", ha subrayado.

"El Gobierno tendrá que adoptar una posición y nosotros exigiremos que tanto el incremento como las reglas de compensación y absorción sean parte del mismo acuerdo y se incorporen al conjunto de las nóminas de los trabajadores", ha insistido Pacheco.

MÁRGENES DE NEGOCIACIÓN

El representante sindical ha reconocido que en la reunión de hoy esperaban conocer la posición del Gobierno una vez conocido el informe de los expertos, que recomienda subir el SMI un 3,1% sin tributación en el IRPF ó un 4,7% si finalmente tributa, hasta situarlo, respectivamente, en 1.221 euros mensuales por catorce pagas ó en 1.240 euros al mes.

"Esperábamos una reunión donde el Gobierno trasladase su posición después de conocer el informe de los expertos. Nos ha manifestado que primero quería conocer los márgenes de negociación ante las propuestas hechas públicas por los sindicatos, por un lado, y por la patronal por otro, para saber si estábamos en condiciones de poder tener márgenes de negociación en relación a las propuestas del comité de expertos en esa horquilla entre el 3,1% y el 4,7%, en función de si el salario medio neto tiene que tributar o no al IRPF", ha indicado.

Pacheco ha subrayado que los sindicatos están en condiciones de valorar cifras que van más allá de la propuesta sindical inicial, pero garantizando siempre que los perceptores del salario mínimo interprofesional tienen la garantía de cobrar el 60% del salario medio neto de manera íntegra en sus bolsillos.

