Uatae destaca que septiembre consolida el crecimiento del trabajo autónomo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) - Uatae ha destacado este jueves que los datos de afiliación del mes de septiembre reflejan un mes "positivo" para el mercado laboral en su conjunto y para los autónomos en particular, dado que la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) alcanzó los 3.413.292 afiliados, lo que supone un crecimiento mensual de 7.581 nuevos autónomos y una subida interanual de 36.212 trabajadores por cuenta propia.

"Este incremento consolida la senda de crecimiento del autoempleo en un contexto económico marcado por la incertidumbre internacional y los retos internos que afronta el tejido productivo. El balance del conjunto del empleo confirma también un mes de septiembre especialmente positivo para el empleo asalariado", ha resaltado Uatae en un comunicado.

Desde el sindicato, valoran de forma positiva este comportamiento, ya que revela una "mayor resistencia" del tejido laboral, tanto asalariado como autónomo, frente a los factores coyunturales que en otros años empujaban los datos a terreno negativo en estas fechas.

No obstante, ha indicado que este avance debe consolidarse a través de un refuerzo de la protección social de los autónomos, la mejora de la cobertura ante situaciones de cese de actividad y la equiparación de derechos, especialmente en subsidios como el de mayores de 52 años, que sigue siendo una asignatura pendiente para el colectivo.

Por último, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha señalado que los datos de septiembre marcan una "buena tendencia", porque crecer en el trabajo autónomo en un mes que históricamente castigaba al mercado laboral refleja "el camino correcto del autoempleo".