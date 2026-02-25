UGT agradece a Díaz su aportación a la mejora de las condiciones laborales tras anunciar que no se presentará

Archivo - (I-D) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

UGT ha expresado su gratitud a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por su contribución al diálogo social y a la mejora de las condiciones laborales tras anunciar ésta que no volverá a encabezar las listas del espacio político situado a la izquierda del PSOE.

"Más allá de cualquier consideración partidista, UGT desea poner en valor su decisiva contribución al fortalecimiento del diálogo social y a la mejora sustancial de las condiciones laborales en nuestro país desde su llegada al Gobierno en enero de 2020", ha apuntado el sindicato en un comunicado.

En estos años, resalta UGT, España ha avanzado en la recuperación de derechos laborales y en la "dignificación" del trabajo con medidas como la subida "sostenida" del salario mínimo interprofesional ó la reforma laboral acordada en el marco del diálogo social, que "ha marcado un antes y un después en el mercado de trabajo".

En este sentido, UGT ha destacado que esta reforma ha permitido reducir "drásticamente" la temporalidad e impulsar la contratación indefinida, fortaleciendo la estabilidad en el empleo y mejorando las relaciones laborales en España.

También ha valorado el trabajo de Díaz para sacar adelante la regulación de las plataformas digitales, conocida como la "Ley Rider", pues ha situado a España "a la vanguardia en la defensa de derechos en la economía digital".

"UGT considera que la acción desarrollada al frente del Ministerio de Trabajo ha contribuido de manera directa a mejorar la vida de millones de personas trabajadoras y a consolidar un modelo basado en el empleo estable, la negociación colectiva y la justicia social. En un momento de cambios políticos, este sindicato quiere expresar su agradecimiento por la labor realizada y reafirmar su compromiso con el diálogo social como herramienta esencial para seguir ampliando derechos, fortaleciendo la cohesión social y garantizando un trabajo digno para todos", concluye la organización sindical.

Estas consideraciones de UGT se producen después de que la vicepresidenta Díaz haya anunciado que no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales. Lo ha comunicado mediante una carta publicada en sus redes sociales donde apunta que es "un paso muy meditado".

El futuro político de Díaz era una de las incógnitas que se cernían sobre la refundación del la alianza electoral de los partidos de Sumar en el Gobierno.

Precisamente Comuns, Sumar, IU y Más Madrid mostraron ese compromiso público durante un acto el pasado sábado al que no acudió la ministra de Trabajo.

Díaz fue la cabeza de cartel de la coalición Sumar en las pasadas elecciones generales de 2023, que cosechó más de tres millones de votos en dichos comicios y fue clave para la conformación del actual Gobierno de coalición junto al PSOE.