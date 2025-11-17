UGT y CCOO apremian a Trabajo a actuar y actualizar la ley de prevención si CEOE se mantiene en el 'no'

Archivo - (I-D) El secretario general de CCOO, Unai Sordo; el secretario General de UGT, Pepe Álvarez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que actúe y actualice la normativa de prevención de riesgos laborales, tras 18 meses de negociaciones, si la CEOE mantiene su 'no' en la mesa de diálogo en la que se está abordando la actualización de esta normativa, que se aprobó hace 30 años.

Así lo han indicado desde ambos sindicatos tras la mesa de diálogo social de este lunes convocada por el Ministerio de Trabajo, en la que se ha acordado volver a reunirse la próxima semana --26 o 27 de noviembre--, fecha para la que, según UGT, deberán tomar una posición sobre el texto para reformar la ley de prevención.

En un audio remitido a los medios, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha denunciado que las organizaciones patronales no han aportado "ninguna alternativa, ninguna modificación necesaria o ninguna posición política" respecto a si están dispuestos a aceptar un acuerdo en materia de prevención de riesgos laborales.

En este sentido, ha apuntado que la actual normativa no reconoce los riesgos del siglo XXI que están haciendo un "mella" en la salud de las personas trabajadoras, como los riesgos digitales, los riesgos que afectan a la salud mental, no tiene perspectiva de género ni climática, además de que no es adecuada a la protección que necesitan los trabajadores en las pymes, que es donde ocurren la mayoría de los accidentes graves o mortales.

"El año pasado el 36% de los accidentes graves no tenían hecha la evaluación de riesgos obligatoria", ha denunciado Ruiz, que ha pedido a la patronal decidir de manera "urgente" si quieren formar parte del acuerdo o "seguir mirando hacia otro lado".

Por su lado, desde CCOO han avisado de que si CEOE sigue en el 'no', en "perder tiempo" y "dificultar las conversaciones", exigirán al Gobierno que legisle en la materia, y han insistido en que la negociación "debe acabar este mes".

CCOO PEDIRÁ VOLVER A LA "SITUACIÓN INICIAL" SI NO HAY ACUERDO CON CEOE

Fuentes de CCOO han recalcado que incluso han rebajado expectativas para llegar a un acuerdo con la patronal, pero que CEOE mantiene que el texto no está consensuado y que no se ha negociado.

En esta línea, han avisado de que si no hay acuerdo con la patronal, las reivindicaciones del sindicato volverán "a la situación inicial". Desde CEOE no han querido hacer declaraciones al respecto al ser preguntados por las negociaciones.