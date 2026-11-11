UGT y CCOO cifran el seguimiento de la huelga en Andalucía en un 75%: "Es un éxito rotundo. Que tomen nota"

Imágenes de las movilizaciones de los sindicatos con motivo de la huelga general 11N. A 11 de noviembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han cifrado el seguimiento de la huelga en Andalucía en un 75% --en sectores como la limpieza, la incidencia ha sido del 90%; y en la industria química, del 65%-- pese a unos servicios mínimos que han calificado de "desproporcionados". "Esta huelga va por buen camino. Es un éxito de la clase trabajadora y de toda la sociedad". "Un éxito rotundo. Que tomen nota".

En declaraciones a los medios, Oskar Martín, secretario general de UGT Andalucía, ha destacado que el mensaje lanzado en esta jornada de huelga general ha sido "alto y claro": "No queremos salarios secuestrados por los precios disparados; sin acceso a una vivienda y con una negociación colectiva bloqueada por la patronal".

Para UGT Andalucía, la sociedad ha dicho "basta ya" y esto tiene que llegarle "alto y claro" a "todos aquellos que tienen responsabilidades". Oskar Martín ha anunciado que, después del 11N, los sindicatos van a "seguir peleando para que este país cambie de rumbo" en lo económico y social.

La secretaria general de CCOO, Nuria López, ha subrayado que la huelga es "un éxito rotundo" pese a unos servicios mínimos "abusivos" que "han permitido que las empresas hayan hecho tropelías" y que han provocado "caos" en algunas compañías. Igualmente, López ha insistido en el "éxito" del paro pese a la "intoxicación de fuerzas políticas que han metido miedo y a pesar del intento de desacreditación de los sindicatos".

"Los trabajadores y la juventud tiene conciencia de que los problemas que se plantean en esta huelga son reales y los sufren en primera persona", ha señalado, al tiempo que ha reclamado que "tomen nota todos" aquellos que tienen responsabilidades porque "los trabajadores queremos nuestra parte de la tarta, que siempre nos dejan el bocadito más chico".