Yolanda Díaz estalla contra Junts por la reducción de la jornada: "Se ponen al lado de quienes se forran"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha encarado en el Congreso con Junts por su rechazo al proyecto para reducir la jornada laboral y ha asegurado que la formación catalana ya no representa al independentismo, sino al sector "reaccionario" de la patronal española y a "los que se están forrando".

Ha sido en el marco del debate de las enmiendas de totalidad de PP, Vox y Junts al proyecto de reducción de la laboral donde Yolanda Díaz ha cargado contra la formación de Carles Puigdemont por no querer proseguir con la tramitación parlamentaria de la que es su norma estrella.

La vicepresidenta ha aseverado que los argumentos que ha ofrecido Junts para rechazar el proyecto, como que es inviable para muchos autónomos y pymes, son "irreales" y siguen el mismo mantra que se utilizaba para posicionarse en contra de la subida del SMI, como alegar que se destruiría empleo. En este sentido, Díaz ha recordado que España registra en la actualidad récord de trabajadores autónomos con 3,4 millones de personas.

EL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA ESTÁN GANANDO MÁS

A renglón seguido, Díaz ha señalado que las empresas catalanas han venido incrementado sus beneficios en los últimos años y que sectores como el comercio o la hostelería lo han hecho en 15.500 y 5.000 millones de euros, respectivamente.

"Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando", ha aseverado la ministra de Trabajo desde la tribuna del Congreso.

Para zanjar su discurso contra Junts, la ministra ha insistido en que su departamento volverá a redactar la norma, por lo que ha instado al partido independentista a "volver al diálogo" y a no situarse "frente a los trabajadores catalanes".

Y JUNTS REPLICA: ESTÁN MANDANDO AL TRASTE AL PAÍS

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha replicado a Yolanda Díaz en un turno aparte para decir que la ministra "no hace otra cosa más que mentir" y que con sus políticas está mandando a España "al traste".

"Las personas que suben la persiana cada día y han estado escuchándola a usted hoy, no deben dar crédito de su ignorancia", ha aseverado desde la tribuna Nogueras.