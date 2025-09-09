Díaz asume la derrota de la reducción de jornada en el Congreso e insta a la ciudadanía a movilizarse

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asumido este martes que su proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales decaerá el miércoles en el Congreso por el voto en contra de PP, Vox y Junts, y ha instado a la ciudadanía a hacer movilizaciones en la calle para "defender sus derechos".

El PP, Vox y Junts defenderán el miércoles sendas enmiendas de totalidad para devolver el proyecto de ley al Gobierno. Como las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 escaños, impondrán su veto sobre la norma del Gobierno y esta se retirará del trámite parlamentario.

En este escenario, Yolanda Díaz ha cargado contra estas formaciones y, en concreto, contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El señor Feijóo, a quien le felicito su cumpleaños, va a dar una sonora bofetada a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, de nuestro país", ha dicho en los pasillos del Congreso.

SE GANA EN LA CALLE

A renglón seguido, la ministra de Trabajo ha asumido que "probablemente" el Gobierno sufra una derrota parlamentaria por este asunto, pero ha aseverado que hay derrotas "que se ganan en la calle". "Vamos a ganar, mañana probablemente haya una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan en la calle".

Por este motivo, ha hecho un llamamiento a la clase trabajadora para defender sus derechos y ha garantizado que el Gobierno volverá a llevar el texto para reducir la jornada al Parlamento, aunque no ha especificado cuándo. "Se va a ganar, porque hay luchas que son imparables", ha remachado.

En línea con el argumento de Yolanda Díaz, los sindicatos CCOO y UGT ya han anunciado movilizaciones el miércoles en la Plazas de las Cortes enfrente del Congreso para defender el proyecto de ley y protestar contra el rechazo que muestran PP, Vox y Junts.

EL 'NO' DE JUNTS OBEDECE A CONSIDERACIONES "POLÍTICAS"

Por su lado, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que el rechazo de Junts a la reducción de la jornada laboral tiene que ver con consideraciones de tipo "político", de si "apoyar o no" al Gobierno ahora "es conveniente".

"Muchas series de reflexiones que no tenían que ver estrictamente con la jornada", ha expuesto Pérez Rey en declaraciones en el programa 'Todo Es Mentira' de Cuatro, donde ha recordado que desde el Ministerio de Trabajo llevaban "meses" negociando con la formación catalana.

"Con Junts estábamos cerca, teníamos propuestas y contrapropuestas para acompañar a la pequeña y mediana empresa, que es algo con lo que nosotros estamos también de acuerdo. Es decir, que por lo tanto había un escenario para acordar, pero yo creo que han pesado otras consideraciones", ha expuesto.

A pesar de que Junts confirmó ayer al Ministerio de Trabajo que mantendrían su enmienda a la totalidad este miércoles en el Congreso, el 'número dos' de Trabajo ha vuelto a pedir a todas las fuerzas políticas de la derecha que "recapaciten" y no dejen caer un proyecto de ley que beneficiará a más de 12 millones de personas trabajadoras.