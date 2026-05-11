El despacho español Pérez-Llorca absorbe el peruano Miranda & Amado para consolidarse en Latinoamérica

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Jorge Mondragón, Fausto Romero-Miura, Iciar de Lorenzo, Luis Miranda, Iván Delgado, Mauricio Raffo, Inês Arruda, José Daniel Amado, Nathalie Paredes, Pedro Pérez-Llorca y Claudia Lucena. - PÉREZ-LLORCA

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las firmas legales española Pérez-Llorca y la peruana Miranda & Amado han anunciado este lunes un acuerdo de integración plena jurídica y económica que creará un despacho con cerca de 1.300 profesionales en todo el mundo y con presencia destacada en México, Colombia y Perú.

Según se desprende de una nota de prensa, la fusión combinará el "liderazgo local" de Miranda & Amado con la plataforma internacional de Pérez-Llorca en lo que será un "hito sin precedentes" que se consumará en las próximas semanas, una vez se obtenga el beneplácito de la dirección de cada empresa.

Con la incorporación de los aproximadamente 240 integrantes de Miranda & Amado, Pérez-Llorca alcanzará los 1.300 empleados, de los que unos 700 estarán en Latinoamérica. Los socios de Miranda & Amado se incorporarán a los órganos de gobierno de Pérez-Llorca y asumirán posiciones de liderazgo en prácticas internacionales clave.

Así, la empresa asentará su huella en México, Colombia y Perú para posicionarse como "el socio de referencia para grandes compañías internacionales, bancos de inversión y 'financial sponsors' con intereses en la región".

La firma resultante ofrecerá asesoramiento en derecho español, portugués, europeo, mexicano, colombiano y peruano desde sus oficinas en Madrid y Barcelona (España), Bogotá y Medellín (Colombia), Bruselas (Bélgica), Ciudad de México y Monterrey (México), Lima (Perú), Lisboa (Portugal), Londres (Reino Unido), Nueva York (Estados Unidos) y Singapur, a las que se sumarán este año las Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

"La integración con Miranda & Amado supone un nuevo hito en un proyecto iniciado hace tres años con una ambición clara: construir una firma iberoamericana de referencia, sólida y sostenible. Tras México y Colombia, Perú refuerza nuestra presencia en Latinoamérica y consolida un modelo de crecimiento basado en integraciones plenas con firmas líderes", ha afirmado el socio director de Pérez-Llorca, Pedro Pérez-Llorca.

"Esta integración es una oportunidad extraordinaria para combinar la reputación, trayectoria y talento de Miranda & Amado con la proyección internacional de Pérez-Llorca. Nace del encuentro de dos firmas con la ambición de liderar el mercado, fortalecer su presencia local y construir una plataforma global sin precedentes en la región", ha indicado, por su parte, el socio fundador de Miranda & Amado, José Daniel Amado.