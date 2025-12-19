El 19% de las importaciones totales en 2022 se dedicaron al consumo de los hogares, según el INE

Archivo - Varios billetes sujetos con pinzas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 19% de las importaciones totales en 2022 se dedicó al consumo de los hogares y un 8,5% fueron compras de activos fijos de la formación bruta de capital, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El INE ha publicado este viernes las tablas 'Input-Output', que presentan una descripción exhaustiva del proceso productivo de la economía y de la interdependencia entre las distintas industrias. También permiten investigar la dependencia del tejido productivo español de suministros externos.

El análisis del total de la oferta por productos, y su desglose entre la producción doméstica y las importaciones, permite además sacar conclusiones acerca de la estructura productiva de la economía española.

Por ejemplo, se puede observar en qué medida la producción de los distintos productos es dependiente del mercado exterior a través de las importaciones de sus consumos intermedios, y por tanto se puede ver más afectada por modificaciones arancelarias.

En 2022 los productos más dependientes en este sentido fueron los productos manufacturados, sobre todo debido al coque y los productos de refino del petróleo (el 87,6% de sus consumos intermedios procedieron de la importación), a los productos metalúrgicos (49,5%), a los químicos (45,3%) y a la industria automovilística (37%).

También destacan por su dependencia la energía eléctrica y gas, ya que el 39,1% de sus consumos intermedios procedieron de la importación, y los servicios de atención sanitaria --el 26,8% de sus consumos intermedios procedieron de la importación--.

Por su parte, un 61,8% se emplearon como consumos intermedios del proceso productivo, como los descritos anteriormente. El resto de las importaciones se emplearon en el consumo de las Administraciones Públicas o se reexportaron.

Los productos que más importaciones requirieron en el caso del consumo de los hogares fueron los vehículos de motor, con un 15,3% del total. En el caso de la inversión, los activos más importados fueron la maquinaria y el equipo pesado, con un 28,5% del total.