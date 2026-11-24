Archivo - Vista aérea de la terminal de contenedores del Puerto de Vigo, a 10 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). L - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 27% de las importaciones españolas procedentes de fuera de Europa, valoradas en aproximadamente 61.000 millones de dólares, está expuesto a dos o más factores de riesgo comercial, frente al 23% de media mundial y al 25% del conjunto europeo, según señala el nuevo informe del McKinsey Global Institute (MGI) 'El talón de Aquiles del comercio mundial: reforzar la capacidad de respuesta donde más importa'.

Según señala el informe, que analiza aproximadamente 19 billones de dólares en importaciones mundiales de mercancías y 6.000 categorías de productos, el 6% de las importaciones españolas reúne simultáneamente los tres factores analizados: importancia estratégica del producto, concentración de proveedores y distancia geopolítica, frente al 4% a escala global.

Las manufacturas básicas y la electrónica concentran más de la mitad de las importaciones españolas más vulnerables, con un peso del 29% y el 27%, respectivamente.

China es el principal proveedor de las importaciones españolas más vulnerables, con una cuota del 51%, frente al 53% del conjunto europeo. Esta dependencia se extiende a productos de distintos sectores. Por ejemplo, el 80% de los vehículos eléctricos de batería incluidos en el análisis procede de China.

No obstante, la relación comercial también presenta dependencias en sentido contrario en determinadas categorías, ya que España suministra aproximadamente el 86% del aceite de oliva virgen extra que importa China y el 97% de sus importaciones de otros tipos de aceite de oliva.

A estos riesgos comerciales se añade la dependencia de determinadas rutas marítimas. El 76% de las importaciones españolas por mar procedentes de fuera de Europa, valoradas en 114.000 millones de dólares, atraviesa al menos uno de los principales pasos estratégicos del comercio internacional.

Aunque España presenta una exposición ligeramente inferior a la media mundial, el 9,4% de sus importaciones marítimas, equivalente a unos 14.000 millones de dólares, depende de rutas sin alternativas viables en caso de cierre de canales o estrechos, frente al 16% de media global.

La consultora sostiene que "esta situación pone de relieve la importancia de diversificar proveedores, anticipar posibles problemas de abastecimiento y reforzar la planificación logística".

VULNERABILIDAD COMERCIAL GLOBAL

A nivel mundial, una cuarta parte (23%) de las importaciones presenta al menos dos factores de vulnerabilidad comercial que pueden poner en riesgo el suministro y elevar sus costes. En el caso de Europa, un 25% de las importaciones de fuera de la región está expuesta a riesgos de suministro y sobrecostes.

El estudio identifica tres factores de riesgo que afectan a las importaciones: la importancia estratégica de los productos para la actividad económica, la concentración de las compras en un número reducido de proveedores y la distancia geopolítica entre los países socios comerciales.

El análisis advierte de que, en Europa, el 8% de las importaciones procedentes de fuera del bloque reúne los tres factores de vulnerabilidad.

Aunque el comercio mundial ha demostrado capacidad de adaptación, el porcentaje de importaciones expuestas a dos o más factores de riesgo aumentó del 15% en el año 2000 al 23% en 2024. Esta mayor exposición convive con la capacidad de adaptación del comercio mundial, ya que el intercambio internacional de bienes creció un 6,5% en 2025, por encima del PIB mundial.

Para las empresas, estas dependencias "condicionan decisiones operativas como la elección de proveedores, la localización de la producción, la gestión de existencias y la capacidad de reacción ante problemas de abastecimiento".

UNA DEPENDENCIA DESIGUAL, PERO BIDIRECCIONAL

China es el origen del 53% de las importaciones europeas expuestas a dos o más factores, mientras que Europa aporta el 19% de las importaciones chinas con esas características. Sin embargo, la dependencia funciona en ambos sentidos.

En Europa, los riesgos también se concentran en determinados sectores, como la electrónica, que representa el 40% del valor de las importaciones europeas incluidas en el 'talón de Aquiles'.

El análisis pone de relieve la necesidad de examinar las dependencias producto por producto y sostiene que trasladar el ensamblaje a otro país no elimina necesariamente el riesgo.

EL IMPACTO EN EL CONSUMO

La consultora señala que los riesgos no se limitan a las materias primas, sino que también afectan a productos de uso cotidiano.

Además, los riesgos se concentran en un número reducido de mercancías. Así, apenas diez productos representan aproximadamente un tercio del valor de las importaciones mundiales incluidas en el 'talón de Aquiles'.

Para fabricantes y distribuidores, estos riesgos "pueden traducirse en la necesidad de mantener mayores existencias, dificultades para garantizar la disponibilidad de los productos, costes logísticos adicionales y presión sobre los márgenes".

El socio sénior de McKinsey & Company y colíder global de la práctica de Operaciones en el sector de consumo, Ignacio Marcos, ha explicado que "la capacidad de respuesta de las cadenas de suministro se ha convertido en una cuestión estratégica para las empresas".

CUELLOS DE BOTELLA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

A estos e suman los riesgos del transporte. Aproximadamente el 80% del comercio marítimo mundial pasa por al menos uno de los 24 estrechos y puntos estratégicos analizados y cuatro de ellos (Ormuz, Bósforo, Bohai y los estrechos daneses) carecen de rutas marítimas alternativas viables en caso de cierre.

A este respecto, McKinsey señala que "para las empresas, tan importante como la ubicación de sus proveedores es conocer las rutas por las que llegan las mercancías".

Los riesgos también varían según el sector. Mientras que el 43% de las importaciones mundiales de electrónica presenta dos o más factores de vulnerabilidad comercial, solo el 22% pasa por puntos críticos del transporte marítimo. En cambio, esa proporción alcanza el 69% en los recursos energéticos y el 61% en agricultura, alimentación y bebidas.

DE LA EFICIENCIA A LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO

El informe propone actuar de forma selectiva sobre los productos cuya falta de suministro tendría mayores consecuencias, mediante seis medidas (las 'seis R') adaptadas a cada cadena de valor: reorganizar las compras entre proveedores existentes, trasladar la producción para disponer de nuevas fuentes de suministro, ampliar la capacidad productiva nacional, mantener reservas estratégicas, reducir la dependencia mediante sustituciones, cambios de diseño o mejoras de eficiencia y reforzar la colaboración con otros agentes.

El coste también influye en la decisión, ya que, en determinadas industrias, producir en las ubicaciones más caras puede costar entre un 40% y un 260% más que en las más competitivas. Además, conocer en profundidad la cadena de suministro es otra prioridad.

REFORZAR LAS CADENAS DE SUMINISTRO

La diversificación de proveedores y el desarrollo de nuevas capacidades pueden abrir oportunidades para los fabricantes de componentes, los proveedores de tecnologías alternativas y las empresas especializadas en logística y gestión de cadenas de suministro. La automatización y las nuevas tecnologías también pueden acortar las diferencias de costes entre países y centros de producción.

El informe concluye que reforzar las cadenas de suministro no exige renunciar a las ventajas de la globalización, sino identificar las dependencias verdaderamente críticas y actuar allí donde sea necesario, buscando un equilibrio entre costes, eficiencia, continuidad de las operaciones y capacidad de adaptación.