La actividad del sector servicios español escaló en diciembre a máximos anuales

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Gestores de Compras de servicios (PMI, por sus siglas en inglés) de España subió en diciembre hasta los 57,1 puntos desde los 55,6 enteros de noviembre, lo que supuso escalar a máximos anuales.

Según S&P Global y Hamburg Commercial Bank, se registró una mejora en los volúmenes de ventas que impulsó la expansión de la actividad, mientras que las empresas contrataron más personal a un ritmo más acelerado. Además, las perspectivas futuras también se fortalecieron hasta su nivel más alto desde marzo.

No obstante, la inflación repuntó al ritmo más fuerte desde septiembre debido al aumento de los costes de provisión, de los energéticos y a una mayor presión salarial. En respuesta, las empresas de servicios elevaron sus precios de venta.

"Si bien el sector servicios mantuvo el impulso de su crecimiento, el sector manufacturero continuó perdiendo fuerza", ha resumido el economista júnior de Hamburg Commercial Bank, Jonas Feldhusen.

El analista ha explicado que esta divergencia sectorial se puede atribuir a la intensificación de la competencia china, las tensiones comerciales y la debilidad de socios clave, como Alemania y Francia. Por el contrario, el consumo interno se vería respaldado por el mercado laboral y la inmigración.

"De cara a 2026, las perspectivas para el sector servicios siguen siendo optimistas: la cartera de pedidos es sólida y los datos recientes sugieren que la caída de los pedidos de exportación del mes pasado probablemente fue un problema pasajero", ha completado Feldhusen.