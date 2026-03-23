El acuerdo comercial UE-Mercosur entrará en vigor de forma provisional el 1 de mayo

Archivo - Varias personas durante la tractorada en protesta contra el acuerdo UE-Mercosur, a 26 de enero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo de libre comercio negociado entre la Unión Europea y Mercosur entrará en vigor de forma provisional el próximo 1 de mayo, después de que los cuatro socios del Cono Sur hayan cumplido su proceso interno de ratificación y, con ello, Bruselas haya optado por activar su aplicación interina mientras el bloque completa el proceso definitivo, que requiere del visto bueno del Parlamento Europeo y de los Veintisiete.

"Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial clave", ha celebrado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, en un comunicado para aplaudir la decisión y confiar en que el pacto "alcance su máximo potencial, fortaleciendo la economía europea y reforzando su posición en el comercio mundial, mientras (la UE) completa todos los procedimientos democráticos".

Para que el acuerdo comercial y el pacto de asociación y político que lo completa puedan entrar en vigor de manera definitiva es necesario que la Unión Europea obtenga el visto bueno del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales cumplan sus respectivos procesos de ratificación.

Sin embargo, este paso está en el aire por la decisión de la Eurocámara de impugnar la base jurídica del acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ya que los eurodiputados no podrán votar su posición hasta conocer el dictamen del Alto Tribunal europeo.

LOS CUATRO DE MERCOSUR HAN CUMPLIDO LA RATIFICACIÓN

"La Unión Europea ha notificado este lunes a los países de Mercosur el uso del instrumento de aplicación provisional del Acuerdo interino de Comercio", han indicado los servicios comunitarios en un comunicado.

Para ello, el Ejecutivo comunitario, que habla por voz de los 27 en materia comercial y tiene el mandato del bloque para decidir la aplicación provisional, ha remitido la "nota verbal" que informa de este paso a Paraguay, presidencia de turno de Mercosur.

De este modo, el pacto comercial podrá aplicarse desde el 1 de mayo entre la Unión Europea y los países de Mercosur que además de completar su proceso de ratificación interno, lo hayan notificado también a las instancias europeas competentes antes de que acabe marzo.

Aunque los cuatro países han ratificado el Tratado, sólo tres de ellos han dado también el último paso que requiere la notificación a la Unión --Argentina, Brasil y Uruguay--, aunque fuentes comunitarias apuntan que esperan que Paraguay también lo haga "pronto".