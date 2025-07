AIReF, ante el 'cupo' catalán: "La fragmentación tiende a provocar pérdidas de eficacia y eficiencia"

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido de que, en general, las fragmentaciones tienden a provocar "pérdidas de eficacia y eficiencia", ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat catalana sobre la financiación singular de Cataluña.

Aunque la institución independiente no ha querido pronunciarse sobre la financiación singular en Cataluña, su presidenta sí ha señalado que a la AIReF, una aproximación fragmentada a temas como es el caso de la reforma del sistema de financiación autonómica "no les gusta".

"Nos gusta una mayor amplitud en el tratamiento de los datos, tanto en el ámbito subjetivo, teniendo en cuenta lo que ocurra en todas las administraciones públicas, como desde el punto de vista objetivo, con mecanismos de financiación y con el cumplimiento de las reglas fiscales", ha explicado Herrero en rueda de prensa este miércoles.

El acuerdo sobre la financiación singular contempla que, en el futuro, sea la Agència Tributària de Catalunya (ATC) la que recaude todos los impuestos generados en Cataluña. La ATC trabajará de forma independiente de la Agencia Tributaria y no será tutelada de ninguna forma, aunque colaborarán.

En este contexto, la presidenta de la AIReF ha alertado de que las fragmentaciones suponen, en general, una pérdida de eficacia y eficiencia, algo que se ha visto, por ejemplo, en Muface o en la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Así, Herrero ha trasladado su preocupación en cuanto a que las cesiones en la gestión a comunidades autónomas no puede suponer la pérdida de información. "Las fragmentaciones y las cesiones de gestión no puede suponer que no tengamos una visión de conjunto en todo el territorio nacional. Eso también es un aspecto que nos preocupa", ha trasladado.