Alemania creció un 0,2% en 2025, después de dos años consecutivos en recesión

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La economía de Alemania registró una expansión del 0,2% en 2025, logrando así poner fin a dos años consecutivos de recesión, después de que la mayor economía europea se hubiera contraído un 0,5% en 2024 y un 0,9% en 2023, según el dato preliminar publicado este jueves por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

"Tras dos años de recesión, la economía alemana recuperó ligeramente la senda del crecimiento", declaró Ruth Brand, presidenta de Destatis, para quien el crecimiento puede atribuirse principalmente al aumento del gasto en consumo de los hogares y del Gobierno.

Por otro lado, Brand destacó que las exportaciones registraron otro descenso, debido a las "fuertes dificultades" a las que tuvo que enfrentarse el sector exportador alemán "debido al aumento de los aranceles estadounidenses, la apreciación del euro y la creciente competencia china".

Al mismo tiempo, apuntó que la inversión se mantuvo débil, con una formación de capital fijo en maquinaria y equipo, así como en construcción, inferior a la del año anterior.

Según ha informado Destatis, en 2025, la producción del sector manufacturero disminuyó por tercer año consecutivo, con un valor añadido bruto ajustado a precios que descendió un 1,3% respecto al año anterior, una caída algo menos pronunciada que en los dos años anteriores, grandes sectores como la industria automotriz y la fabricación de maquinaria y equipo registraron pérdidas, debido a una mayor competencia en los mercados globales.

"2025 también fue un año difícil para el sector de la construcción", cuyo el valor añadido bruto ajustado a precios volvió a caer un 3,6% y el número de insolvencias aumentó, mientras que la persistencia de los altos precios en el sector tuvo un efecto desfavorable significativo en la construcción y la finalización de obras de edificación, aunque la situación de la ingeniería civil fue mejor, con la nueva construcción y reparación de carreteras, líneas ferroviarias o redes eléctricas que resultaron en una ligera mejora con respecto al año anterior.

De su lado, en el sector servicios se observó un panorama heterogéneo, con caídas del valor añadido bruto ajustado a precios de los servicios empresariales (-0,8%) y otros servicios de entretenimiento (-0,3%). Por el contrario, aumentó en comercio, transporte, alojamiento y restauración (+1,2%), con especial contribución del sector minorista.

En cuanto al gasto en consumo final de los hogares, se observó un aumento del 1,4%, ajustado a precios, mientras que el crecimiento del gasto en consumo público final fue del 1,5%. Asimismo, la formación bruta de capital fijo disminuyó un 0,5% en comparación con el año anterior.

Por su parte, la oficina estadística alemana ha señalado que "en un año turbulento para el comercio exterior alemán", las exportaciones en 2025 registraron un nuevo descenso (-0,3%), el tercero consecutivo, mientras que para las importaciones la situación fue completamente diferente y, tras dos años de descenso, aumentaron considerablemente, con un alza del 3,6%.

BAJA EL DÉFICIT Y SE FRENA LA CREACIÓN DE EMPLEO.

Asimismo, Destatis ha destacado que, en promedio en 2025, se estima que 46 millones de personas estuvieron ocupadas en Alemania, una cifra que se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto al año anterior.

Con la excepción del año 2020 por la pandemia, la economía alemana haba generado un crecimiento constante de la ocupación en el país desde 2006, aunque Destatis advierte de que el ritmo de crecimiento del empleo se ha desacelerado considerablemente desde principios de 2024, "deteniéndose en 2025".

Además, los presupuestos de las administraciones públicas de Alemania registraron un déficit financiero de aproximadamente 107.000 millones de euros a finales de 2025 y, al igual que el año anterior, el Gobierno central, los gobiernos estatales, los gobiernos locales y las cajas de seguridad social registraron un déficit al cierre de 2025.

De tal modo, el déficit financiero fue casi 8.000 millones de euros inferior al de 2024, debido a que los ingresos públicos (+5,8%) crecieron con mayor intensidad que los gastos públicos (+5,1%).

Medido como porcentaje del PIB a precios corrientes, que aumentó un 3,3%, Alemania registró un ratio de déficit del 2,4% en 2025. Por lo tanto, el ratio es inferior al del año anterior (2,7%) y se mantiene por debajo del valor de referencia del 3% del Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento.

Asimismo, el ratio de gasto público sobre el PIB se situó en el 50,3% en 2025, superando así ligeramente el 50% por primera vez desde los años de pandemia de 2020 y 2021.