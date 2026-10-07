Almeida y otros 20 alcaldes europeos piden evitar recortes al próximo presupuesto de la UE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios de comunicación, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

BRUSELAS 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los regidores de otras 20 capitales europeas han reclamado este miércoles evitar recortes en el próximo presupuesto de la Unión Europea para 2028-2034 y han pedido que cualquier propuesta para reducir su volumen vaya acompañada de una evaluación de sus consecuencias para las regiones y ciudades.

En una carta abierta dirigida al primer ministro irlandés, Micheál Martin, cuyo país ostenta la presidencia del Consejo, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, varios alcaldes europeos, entre ellos los de París, Emmanuel Grégoire, y Roma, Roberto Gualtieri, y la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto, rechazan que la nueva propuesta negociadora que Dublín presentará este sábado parta de un objetivo general de rebaja "desligado de sus consecuencias sobre el terreno".

En concreto, responden a la petición de los países considerados 'frúgales' de rebajar en "varios cientos de miles de millones de euros" la propuesta de la Comisión Europea y advierten de que una reducción obligaría a recortar, retrasar o trasladar a los presupuestos nacionales, regionales o locales inversiones en ámbitos como cohesión, competitividad, vivienda, transporte, investigación o adaptación climática.

Los firmantes reclaman además preservar una política de cohesión "fuerte y predecible", con recursos estables y un "enfoque territorial", así como garantizar la participación de ciudades y regiones en el diseño de los programas y evitar que la simplificación del presupuesto se traduzca en una mayor centralización o en una menor capacidad de inversión.