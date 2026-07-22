Arcadi España espera que el PP reflexione y priorice los 5.800 millones para las CCAA con la senda de déficit

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha confiado en que los grupos parlamentarios, especialmente el PP, hayan "reflexionado" sobre el impacto que supone la senda de deficit que ha vuelto a aprobar el Consejo de Ministros por segunda vez y que supone dotar a las comunidades autónomas de un margen fiscal de 5.849 millones adicionales.

Con la vista puesta en que este jueves se vuelva a someter a votación en el Congreso, Arcadi España ha reprochado al PP que votara en contra "entre aplausos" en el primer intento de tramitación en la Cámara Baja, renunciando a esos recursos para los territorios. "Ahora tienen que decidir si prefieren una derrota al Gobierno o 5.800 millones de euros para sus comunidades autónomas", ha afirmado.

El titular de Hacienda ha subrayado que la senda de estabilidad es un trámite "normativo" que el Ejecutivo va a cumplir y ha reiterado la voluntad del Gobierno de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2027, para lo que negociará con todos los grupos parlamentarios a partir de septiembre.

Y es que, incluso si el Congreso vuelve a rechazar la senda de estabilidad, la intención del Gobierno es seguir adelante con la presentación del proyecto presupuestario, un trámite que avala un informe de la Abogacía del Estado actualizado y "que marca que es perfectamente posible".

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo ya trabaja en un primer borrador y ha insistido en que el objetivo es llevar al Congreso unas cuentas renovadas, aunque ha reconocido la dificultad de sacarlas adelante en un Parlamento "complejo". "Aprobarlos no depende del Gobierno, depende del Congreso de los Diputados", ha recalcado.

CONDONACIÓN DE DEUDA Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, EN EL PUNTO DE MIRA

Por otro lado, el ministro ha defendido la propuesta de condonación de deuda a las comunidades autónomas, que asciende a 83.000 millones de euros, y ha confiado en que pueda salir adelante durante la tramitación parlamentaria.

España ha criticado la actitud de los consejeros autonómicos del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que abandonaron la reunión, calificándola de "gamberrismo institucional".

Respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, el ministro ha defendido que la propuesta del Gobierno es "abierta" y garantiza más recursos para todas las comunidades, al tiempo que ha instado al PP a presentar una alternativa con cifras concretas.

España ha criticado que, tras años de modelo caducado, la oposición no haya planteado ninguna propuesta y ha atribuido esta ausencia a la dificultad de "tomar decisiones" que implican repartir recursos entre territorios.

Asimismo, ha rechazado que el modelo favorezca únicamente a Cataluña y ha pedido evitar el "enfrentamiento entre territorios", insistiendo en que el diseño final deberá ser acordado en el Congreso tras el diálogo con comunidades autónomas y grupos políticos.

SIN PLAZOS PARA LA CESIÓN DEL IRPF

En relación con la cesión de la gestión del IRPF a Cataluña, el ministro ha señalado que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia una mayor capacidad normativa para todas las comunidades autónomas y reforzar el trabajo en red entre la Agencia Tributaria y las agencias autonómicas.

No obstante, ha evitado fijar plazos concretos para estos cambios, indicando que se trata de un proceso ya acordado a nivel institucional que debe desarrollarse progresivamente para mejorar la eficiencia del sistema tributario.