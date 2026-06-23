Argentina flexibiliza el régimen de importación de maquinaria usada para reforzar la competitividad industrial

Archivo - Maquinaria en una fábrica. - AYUNTAMIENTO ALICANTE - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno argentino ha flexibilizado el reglamento para la importación de maquinaria usada que tenga fines industriales para facilitar la adopción de métodos productivos más eficientes y competitivos.

Según se desprende del decreto 483/2026, deberá importarse maquinaria que "forme parte exclusivamente de una línea de producción completa y autónoma" y que sea aprobada por una Autoridad de Aplicación. Igualmente, quedarán incluidos bienes complementarios y accesorios imprescindible para el funcionamiento de estos aparatos.

Sin embargo, la línea de producción podrá completarse con bienes nuevos o usados, ya sean importados o nacionales, o si requiere un bien industrial intermedio fabricado por un proveedor local directo de la empresa.

La norma habilita, además, la importación de equipos usados destinados al tratamiento de sustancias contaminantes del aire, el suelo o el agua, siempre que sean parte de plantas industriales o de generación eléctrica y resulten esenciales para sus operaciones.

De su lado, se podrán adquirir desde el extranjero bienes destinados a crear "almacenes inteligentes" que precisen de maquinaria, equipos y software para la gestión automatizada de productos.

Ninguno de los bienes podrá tener una antigüedad mayor a los 20 años, a menos que hayan sido actualizados, lo que ampliaría la vida útil hasta los 30.

La Autoridad de Aplicación recaerá sobre la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, la cual podrá dictar normas complementarias y aclaratorias. Se coordinará para la necesario con la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento, ambas dependientes de la propia Secretaría.

La reforma, que profundiza la lanzada en abril del año pasado cuando se derogó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), aspira a reducir tiempos burocráticos, simplificar trámites y endurecer sanciones en casos de incumplimiento.