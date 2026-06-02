Argentina presentará su candidatura para unirse al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica

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MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno argentino presentará este miércoles su candidatura de adhesión al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP), cuarta área de libre comercio más grande del mundo del que forman parte 12 países.

El canciller argentino, Pablo Quirno, avanzó el martes durante su participación en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que celebra en Buenos Aires que trasladará al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, depositario del tratado, su intención de unirse al bloque.

"Mañana vamos a entregar en París al ministro de Comercio de Nueva Zelanda [Cameron Brewer] nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye doce países muy importantes [...] que representan el 13% del PIB mundial", explicó Quirno, encargado también de las carteras de Comercio Internacional y de Culto.

El club comercial está compuesto actualmente por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam.

Desde el Ejecutivo del presidente Javier Milei han recordado que el objetivo es abrir nuevos mercados con vistas a fomentar el dinamismo del sector privado.