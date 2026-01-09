Las ayudas públicas bajaron en España en 2023 por primera vez desde 2019, hasta el 0,83% del PIB, según CNMC

Archivo - Un hombre sujeta una tablet con un gráfico, a 4 de enero de 2022, en Madrid, (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas públicas disminuyeron en España en 2023 por primera vez desde 2019, hasta representar el 0,83% del PIB, frente al 1,2% en 2022, según se desprende del Informe Anual de Ayudas Públicas de 2025 realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que esta ha remitido a las Cortes Generales.

En concreto, se trata de una tarea de seguimiento de las ayudas públicas concedidas en España que la entidad realiza cada año para identificar si existen distorsiones injustificadas en los mercados y contribuir a su correcto funcionamiento.

Así, este análisis de las ayudas concedidas por España abarca el año 2023, último ejercicio del que el Marcador de ayudas de Estado de la Unión Europea (UE) ofrece datos.

EN LA UE TAMBIÉN DESCENDIERON LAS AYUDAS, DEL 1,42% AL 1,09%

En este contexto, el informe del organismo liderado por Cani Fernández destaca la ya mencionada disminución de las ayudas concedidas en España en 2023, lo que casa con el hecho de que en la UE estas también descendieron, pasando del 1,42% de 2022 al 1,09% del PIB del año 2023.

De este modo, España ocupó el décimo octavo puesto de la UE en términos de ayudas sobre el PIB nacional, (en total 12.406 millones de euros) y el vigésimo primero en ayudas per cápita alcanzando los 258 euros, por debajo de la media de la UE-27 (en torno a los 417 euros), en una clasificación liderada por Dinamarca (861 euros), Luxemburgo (745 euros), Malta (661 euros) y Alemania (608 euros).

Por otra parte, las empresas que más ayudas públicas recibieron en España en 2023 se concentraron en los sectores de la fabricación de baterías, el sector de telecomunicaciones, la automoción, el sector industrial, el energético y el diseño de chips.

ENVISION, POWERCO, AVATEL Y TELEFÓNICA, LAS QUE MÁS AYUDAS RECIBIERON

La multinacional de energías renovables Envision, la empresa de baterías del Grupo Volkswagen PowerCo, Avatel Telecom y Grupo Telefónica fueron las empresas más receptoras, con importes de más de 150 millones de euros en cada caso. Asimismo, el 30% de las ayudas (0,25% del PIB) se destinó al 'Marco Temporal de Crisis y Transición' (MTCT), mientras que en la UE, estas ayudas correspondieron al 21% del total (0,23% del PIB).

De su lado, las ayudas que se destinaron a paliar los efectos del Covid fueron "residuales" (40 millones de euros, 0,003% del PIB) dado su ámbito temporal. En el resto de las ayudas regulares (distintas del MTCT y del Covid) el desarrollo regional fue uno de los principales objetivos de las ayudas (20%) frente al resto de la UE (14%).

En cuanto al sector financiero, el estudio señala que desde 2014 no se le han otorgado nuevas ayudas en España. Respecto a objetivos perseguidos, destaca el peso de las ayudas dedicadas al medio ambiente y la eficiencia energética, que fue del 22%.

Sin embargo, en el resto de la UE fue del 51%. Las ayudas de minimis, las ayudas públicas de bajo importe, no incluidas en el Marcador de ayudas de Estado de la UE, ascendieron a más de 2.164 millones de euros (0,14% del PIB de España de 2023).

Por otro lado, en las novedades normativas y resoluciones administrativas y judiciales de las autoridades de la UE en 2024 en materia de ayudas de Estado resaltó la modificación del Marco Temporal de crisis y transición, por el que se otorga mayor flexibilidad a los Estados Miembros para ejecutar programas de ayudas.

Por último, el texto indica que en cuanto a la actividad de la CNMC en materia de ayudas en 2024, sobresalieron las actuaciones sobre los sectores de las telecomunicaciones, la energía, el transporte y las realizadas para la garantía de unidad de mercado. Además, también se recoge en el informe la actividad de las autoridades de competencia autonómicas.